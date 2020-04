Este viernes abren los bancos: conocé el cronograma de pago y las restricciones

Las entidades atenderán a quienes no tengan tarjeta de débito, en su horario habitual y con protocolo sanitario.

Las entidades bancarias encargadas del pago a jubilados y asignaciones sociales volverán a abrir mañana sus sucursales en su horario habitual, aunque lo harán con ciertas restricciones y medidas de seguridad e higiene para evitar el contagio del coronavirus.

Solo se atenderá a personas que no cuenten con su tarjeta de débito o que estén inhabilitadas para la extracción de efectivo o realización de otros trámites disponibles vía cajeros automáticos, terminales de autoservicio o canales digitales (homebanking, aplicaciones y redes sociales).

La atención se organizará de acuerdo al cronograma de pagos dictaminado por Anses y, con el objetivo de evitar aglomeraciones en las sucursales, cada banco establecerá criterios para mantener el distanciamiento social y preventivo recomendado por el Ministerio de Salud.

En la ciudad de San Luis, el Municipio difundió los detalles de cómo funcionarán cada una de las entidades.

Cronograma especial de pagos

¿Qué se paga?

- Haberes de marzo para jubilados, pensionados y beneficiarios (que no tengan tarjeta de débito o no la tengan habilitada) - Asignación Universal por Hijo (AUH) - Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) - Plan Cuna - Cajas Complementarias - Fondos Compensadores - Fondo de desempleo (Anses).

El viernes 3/04, de 8 a 13, atenderán a los beneficiarios cuyos DNI finalicen en número par.

El lunes 6/04, de 8 a 13, también para quienes tengan sus DNI terminados en par.

El martes 7/04, de 8 a 13, será el turno de aquellos con DNI terminados en número impar.

Durante estos días, los bancos dispondrán una dotación mínima de empleados voluntarios, que no incluirá a personas de riesgo y personal con hijos a su cuidado por la suspensión del dictado de clase, por lo que no brindarán por el momento ningún otro servicio que no sea pago de haberes jubilatorios o programas de la seguridad social.

En caso de ser necesario se organizarán filas de espera fuera de las sucursales, donde las personas deberán mantener la distancia de al menos un metro y medio entre sí. Asimismo, se derivará a los cajeros automáticos a todos los que posean tarjeta de débito.