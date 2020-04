Cleoris Manfre mantiene su rumbo a pesar del aislamiento

Cleoris Manfre es la única mujer que compite en el Campeonato Argentino de Navegación. La puntana de corazón trata de pasar el aislamiento y cumplir su rol de madre, estudiante, profesional y deportista de la mejor manera.

Este fin de semana, tendría que haber disputado la tercera fecha del calendario en General Alvear, pero por la pandemia todo se encuentra suspendido.

“Es todo muy raro lo que está pasando a nivel mundial, el coronavirus planteó un escenario nuevo y en ese sentido tratamos de hacer lo mejor posible. En mi caso lo bueno a nivel físico es que tengo un gimnasio que armamos en casa y ahí sigo una rutina”, comenzó su relato.

La faceta deportiva va de la de mano del resto de las actividades cotidianas. Cleo, de 36 años, es madre de dos niñas: Agostina de 14 años y Lupe de 4, quien desde que nació “esperaba en la camioneta de asistencia, en su huevito, que mamá finalizara una carrera. Nació casi corriendo”, confió la pilota, casada con Gastón Ureta.

“En este aislamiento obligatorio casi todo lo solucionamos de manera virtual. Estoy estudiando medicina, curso el tercer año de la carrera a través de internet. El año pasado aflojé, porque veía que estaba poco con mis hijas y me necesitan más tiempo. Ahora todo cambió y trato de brindarles toda la contención. Lupe tiene clases virtuales en el jardín y la más grande va a la secundaria con la misma modalidad”, confió la deportista nacida en San Rafael y que vive desde hace más de una década en San Luis.

Cleo es profesora de educación física, aunque actualmente su mayor ocupación es la de productora de seguros. A lo largo de su vida fue empleada de una juguetería, de una estación de servicio, de una pollería, pero el rumbo estaba al lado de su marido en San Luis: “Me vine de Mendoza en un momento especial de mi vida. Mi esposo Gastón perdió la vista y fue fuerte para todo el mundo. Lo dejaron sin trabajo, yo recién me recibía de profesora de Educación Física. Decidimos venirnos a Villa Mercedes; guardé los títulos y trabajé de lo que pude durante dos años. Después, en San Luis, emprendimos el negocio de los seguros, que es a lo que se dedicaba mi esposo, y aún seguimos”.

Con sucursales en San Luis, Villa Mercedes y Mendoza, ahora maneja todo por internet: “Lo hago todo desde mi casa, hasta que se pueda salir normalmente mi mejor herramienta es mi computadora”.

No todas son obligaciones en la vida cotidiana. “Para descontracturar por ahí juego con mi hija a la Play, jugamos un juego de rally. La verdad es que con el joystick no me llevo muy bien, pero es entretenido y por lo menos experimento algo de la adrenalina de las carreras”.

Este fin de semana se hubiera corrido la tercera fecha del Canav en General Alvear, pero está todo suspendido por la pandemia.

“Por lo que estiman los organizadores, recién en dos meses van a ver un posible calendario, pero es muy relativo porque no sabemos lo que viene ni cuándo el aislamiento se va a levantar totalmente", dijo.

Por lo pronto, en su cabeza ronda el proyecto que tiene para cuando esta situación deportiva se normalice. "La idea es volver a correr en karting. Encontré un buen equipo, el Yayo Racing, que es muy conocido en Mendoza, además prepara autos de spedway. El equipo está conformado por cuatro hermanos, tenían muchas ganas de venir a San Luis. Por mi lado estaba todo hablado para instalarme con ellos, pero ahora esperaremos a ver qué pasa. Llegado el momento activaremos el proyecto, soy muy optimista".