Brian May cuestionó los conciertos masivos para el futuro

El guitarrista de Queen, Brian May, cuestionó la realización en el futuro de conciertos masivos, ya sea por la posibilidad de contagio de enfermedades, como por el uso de los "recursos del mundo" para realizar giras.

"Hemos podido reprogramar nuestros conciertos, pero me pregunto si realmente nos cuestionaremos lo apropiado de utilizar muchos de los recursos del mundo para seguir girando", dijo May a la revista NME, citado por la agencia de noticias alemana Dpa.

Desde que la actividad económica comenzó a mermar debido a las medidas oficiales por el avance del nuevo coronavirus, la calidad del aire ha mejorado notoriamente en el mundo gracias a una menor emisión de CO2.

¿Será seguro reunir a miles de fans en un mismo lugar y correr algún tipo de riesgo a menos que tengamos alguna forma de lidiar con un brote como este?”, se preguntó el guitarrista de Queen, Brian May.

Para las giras, entre otras cosas, los músicos requieren de movilizarse en aviones, industria que aporta un 5 por ciento de los gases contaminantes.

"Espero que las cosas se resuelvan —agregó— y tengamos el antídoto para esta horrible enfermedad y podamos volver a algún tipo de normalidad y tocar en vivo".

Según May, en lo que Queen son mejores es tocando en vivo, pero al mismo tiempo reflexiona: "Vamos a tener que ver cómo se hace y no solo asumir que el coronavirus ha desaparecido para que todo esté bien. Probablemente no lo sea. Probablemente habrá más desafíos".

Télam.