Los líderes de Queen y Foo Fighters entretienen a sus fans desde Instagram

El guitarrista Brian May imparte clases magistrales para tocar el instrumento y Dave Grohl cuenta anécdotas para combatir el aburrimiento.

Los líderes de Queen y Foo Fighters se volcaron a las redes sociales para no perder el contacto con sus seguidores, pero de una forma particular y diferente a los demás colegas. Brian May enseña a tocar solos de guitarra, entre ellos el de “Bohemian Rhapsody”, y el cantante Dave Grohl relata historias “deseando compartir los más ridículos momentos de mi vida con ustedes”, prometió el desfachatado vocalista.

El guitarrista de Queen no quiso dar conciertos por streaming, pero sí compartir clases magistrales en las que enseña a tocar solos de las canciones más célebres del grupo, como "Bohemian Rhapsody". Relajado en casa y tocando su famosa guitarra Red Special, May toca el solo diseccionándolo y comentándolo, asegurando que tampoco hace nada especial porque “no es el guitarrista con mejor técnica, aunque sí toca con sentimiento”, dijo May, quien también es astrofísico.

Con su larga melena blanca y sus gafas, la leyenda del rock da rienda suelta a través de sus redes sociales a su faceta más pedagógica, compartiendo cada día diferentes vídeos similares en su Instagram.

Mientras May enseña a tocar solos con su famosa guitarra Red Special, Grohl escribe historias familiares y anécdotas entretenidas.

Por su parte, en la misma red social Dave Grohl cuenta anécdotas graciosas para combatir al aburrimiento. El líder de Foo Fighters abrió un perfil bajo el nombre Dave's True Stories (Las Verdaderas Historias de Dave) en el que contará anécdotas personales para combatir el tedio por el aislamiento ante el avance del COVID-19.

"Hola, mi nombre es Dave. A veces toco la batería, a veces toco la guitarra, a veces cuento historias. Estoy actualmente buscando trabajo, así que pensé pasar el rato escribiendo cortas historias reales que hagan a la gente sonreír", escribió en el primer post de su nueva cuenta el exbaterista de Nirvana.

Además, ya bromeó con que su madre era profesora de inglés y su padre escribía discursos, por lo que él optó por despreciar totalmente la gramática y dedicarse al Death Metal.

"Tengan piedad, no estoy buscando el Premio Nobel de Literatura. Estoy deseando compartir algunos de los más ridículos momentos de mi vida con ustedes. Y lávense las malditas manos", pidió el baterista de Them Crooked Vultures.