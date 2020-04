Paula Reggiardo: "Sueño con la igualdad en el básquetbol"

Paula Reggiardo abrazó el básquet de muy chica. Sus padres trabajaban en Obras Sanitarias y las ofertas deportivas no eran muy amplias para una nena. Hockey, tenis y básquet fueron las disciplinas que practicó en sus comienzos. El hockey duró poco en su vida y optó por básquet y tenis. En esa época (1992) era furor Gabriela Sabatini, así que Paula dividía su tiempo entre cursar el segundo grado y el deporte. Sin embargo, cuando llegó la hora de competir no lo dudó y eligió el básquet. Así empezó su amor por la "naranja".

Contó que su mayor virtud es la intensidad. A los 35 años sueña con la igualdad, que el básquet femenino tenga las mismas oportunidades que el masculino. La misma importancia y visibilidad; lo mismo para el deporte adaptado. "Estamos en un sistema patriarcal, donde lo primero es el hombre, que es propietario, clasista, elitista, y todo lo que está por fuera de ello tiene menos derecho. Además falta una cabeza abierta que diga que todo esto es injusto y que el apoyo debe ser igual para las dos ramas. Cuando esto suceda se va a equiparar".

Algo que también anhela es ver ese deporte en todos los colegios públicos y privados. Tiene como referente a Andrea Galé, su entrenadora en Mini. "El básquet para mí es un estilo y una forma de vida. De chica, como práctica, y de más grande como carrera y vocación".

“Me marcó mucho Andrea Galé. Fue mi entrenadora y el norte clarísimo que tuve", contó Paula Reggiardo.

Militó doce años en la Selección. Jugó dos Mundiales y dos Juegos Panamericanos. Los cinco años que estuvo en Europa le sirvieron para crecer, aprender y traer ese aprendizaje a los campus que dicta. Actualmente, además de seguir ligada como jugadora, es entrenadora de la Selección Argentina Universitaria femenina, que este año tenía que competir en los Panamericanos de Mérida, México, pero se frenó por la pandemia.

Cada vez que le preguntan por la camiseta de la Selección, se le eriza la piel. Dijo que la celeste y blanca "es la más linda de todas"; es un sueño que siempre tuvo, lo pudo cumplir y tiene las mejores vivencias. Todavía recuerda aquel Panamericano de 2009, cuando le ganaron a Cuba y esquivaron a Brasil en la semifinal. "Fue un partido electrizante. Fue mi debut en la Mayor, con 25 años. Siento que jugué bien y fui importante para el equipo. Ganamos en el suplementario, después derrotamos a Canadá y sacamos pasaje para el Mundial de República Checa 2010. Fue maravilloso".

En estos tiempos de coronavirus es difícil mantener motivados a los deportistas, teniendo en cuenta que no hay competencia. Paula cree que la motivación es intrínseca y depende de las metas que cada uno tenga. Hay que buscarle la vuelta para estar en movimiento y que esa adrenalina no se pierda. "Tengo ciertos hábitos que me hacen bien: circuitos intermitentes de 30 minutos, yoga, zumba, la bici. De esa forma me cuido y me mantengo para cuando pase todo esto y tenga la posibilidad de saltar a una cancha nuevamente", sostuvo con la misma certeza con la que encara el aro.

El presente la tiene como una jugadora experimentada y una entrenadora que no se guarda nada y entrega sus aprendizajes a sus dirigidas. A esa riqueza táctica que trajo de Europa la vuelca en cada campus. Es una luchadora incansable por la igualdad. Una agradecida de todo lo que le dio esta disciplina y, en cada charla y cada entrenamiento, trata de devolver lo recibido.

Paula Reggiardo, una apasionada que encontró en el básquetbol un estilo de vida.

La carrera:

- Doce años en la Selección Argentina

- Jugó dos Mundiales

- Disputó dos Juegos Panamericanos

- Jugó cinco años en España

- Profesora de educación física

- Entrenadora Eneba Nivel 3

- Ex DT Formativas de Argentina