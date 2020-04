El Pentágono publicó oficialmente tres videos de ovnis

El Pentágono ha publicado oficialmente tres videos de corta duración con ovnis, grabados en 2004 y 2015 y revelados por To the Stars Academy of Arts and Science (TTSA), una compañía fundada por el exvocalista de Blink-182, Tom DeLonge.

Los videos, titulados "FLIR.mp4", "GOFAST.wmv" y "GIMBAL.wmv", fueron publicados en la página de la Ley de Libertad de Información de la Armada estadounidense. Las imágenes muestran lo que el Pentágono califica en su comunicado como "fenómenos aéreos no identificados" que se mueven rápidamente mientras son grabados con cámaras infrarrojas.

La Armada de EE.UU. ya reconoció la veracidad de los videos en septiembre del año pasado.

Ahora, tras "una revisión exhaustiva", el Pentágono ha determinado que la publicación autorizada de estas grabaciones no clasificadas "no revela capacidades o sistemas sensibles, y no afecta a las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo militar por fenómenos aéreos no identificados", indica el comunicado.

El Departamento de Defensa explica que está publicando los videos "para aclarar cualquier idea errónea de la sociedad sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o no, o si hay más en los videos".

RT Noticias