Denunciaron al jugador de Boca, Sebastián Villa, por violencia de género

El delantero colombiano Sebastián Villa, figura de Boca Juniors, fue acusado de violencia de género a través de redes sociales por su pareja, Daniela Cortés. La joven publicó fotos y videos donde se la ve golpeada y en el que se escuchan discusiones con el futbolista. El club xeneize emitió un comunicado y se puso a disposición de la Justicia.

Daniela, la pareja del joven colombiano de 23 años que aún tiene contrato en Boca por dos temporadas más, escribió en su cuenta personal de Instagram un mensaje acompañado de fotos y videos de golpes, agresiones y amenazas que, de acuerdo con su relato, Villa realizó en reiteradas ocasiones durante los dos años de su relación.

Sin embargo, la descarga del jugador no se hizo esperar. "Tengo mujeres en mi familia. Mi madre, hermana, mis sobrinitas. Aclaro que no estoy en casa, que no sé con qué intención se está publicando lo que se publicó. Empezaré a aclarar la situación con las personas indicadas", comentó Villa a través de un video.

🎥 Las primeras palabras de Sebastián Villa tras la denuncia de su pareja, Daniela Cortés.

El mensaje de Boca Juniors

Este martes a la mañana Boca emitió un comunicado a través de Twitter sobre la denuncia hacia su jugador. La institución se puso a disposición de la justicia argentina.

Comunicado del Club Atlético Boca Juniors ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol.



Comunicado del Club Atlético Boca Juniors ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que, ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol, ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan. Desde ya, el club se pone a disposición de la justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de Derechos Humanos y cuestiones de género”, señalaron.

“Boca reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, considerando a los clubes como un actor social determinante para dar esta pelea que tenemos como sociedad para erradicar la violencia de género, en todas sus expresiones", indicó el comunicado.