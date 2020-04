Brindan contención a personas con Síndrome de Down

En casa también hay grupos que, a pesar de estar en un lugar conocido y con sus seres queridos, no la pasan bien y no entienden lo que sucede. Entre esos están las personas con Síndrome de Down a las que, sostienen los profesionales, las afecta mucho romper con sus rutinas y dejar de entrar en contacto con sus pares en actividades recreativas. Por eso, la Fundación Par 21 decidió, luego del comienzo del confinamiento, subir a las redes material con diferentes actividades. Además, atienden a pacientes por videollamada.

Teatro, gimnasia y pintura son algunas de las propuestas que los profesionales de Par 21 muestran en su página de Facebook, a la que una de las integrantes, Mariana Olmos, invitó a que visiten y hagan las consultas que necesiten.

“En tiempos de cuarentena buscamos asistir a nuestros alumnos y pacientes para que no se atrasen. En el muro de la fundación ponemos cosas generales, ya que cada persona, según el estímulo que tenga, debe recibir actividades específicas”, contó Olmos, quien es fonoaudióloga y auxiliar de Educación Especial.

Cuando el virus llegó a la Argentina estaba comenzando el año y nadie alcanzó a arrancar. Por eso, la fonoaudióloga y el equipo que la acompaña improvisaron. “El encierro puede enojar mucho a las personas con Síndrome de Down, ya que no pueden comprender totalmente lo que sucede y las razones por las que no pueden salir a la calle”, contó.

Afirmó que los padres también necesitan contención, ya que en muchos casos se ven desbordados porque no cuentan con todos los conocimientos para contenerlos. “Es muy importante con ellos poner música alegre y acompañarlos con baile o gimnasia. También les gustan mucho las tareas vinculadas con el arte”, indicó.

Olmos contó que ella y algunos colegas empezaron a usar el recurso de la videollamada para seguir en contacto con sus pacientes. Porque “es complicado para aquellos que viven en espacios reducidos o para quienes pasaban días enteros en algún instituto y ahora los familiares los deben contener”. Analizó que este puede ser un tiempo de oportunidad para crear un ambiente que ayude al familiar con alguna capacidad diferente.

El abandono de las obras sociales

Mariana Olmos contó la otra cara de esta realidad que pone a los kinesiólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos y musicoterapeutas en una encrucijada, ya que están entre el bienestar de sus pacientes y percibir lo que les corresponde por lo que, en definitiva, es su trabajo. "Diba, Ospecom, Osprera, Osdop, por nombrar algunas, no autorizan a continuar con los tratamientos en época de cuarentena. En uno de los casos nos dijeron que no era posible comunicarme con mi paciente porque vive en el campo. Pero resulta que tiene internet. Otros no dieron explicaciones y mantienen sus sucursales cerradas", dijo. Agregó que, además, algunas obras sociales no les pagan a los profesionales desde noviembre de 2019. "Yo sigo trabajando igual”, afirmó.