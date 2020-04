Básquet en casa: el club Alberdi se suma a las propuestas virtuales

A partir del lunes, la cancha del club Alberdi se "muda" al living de sus jugadores. La institución se suma a la modalidad virtual y brindará clases online para que los 300 chicos, chicas y adultos que forman parte del plantel puedan despejarse y continúen con sus rutinas deportivas, sin abandonar las medidas sanitarias para prevenir la COVID-19.

Renzo Sordi, profesor e integrante del "Azurra", señaló que lo harán a través de grupos de WhatsApp y por videollamadas. "Es el medio más práctico que encontramos, principalmente para los que pertenecen a las categorías más chicas porque la mayoría no tiene redes sociales o teléfonos. De esa forma nos podemos comunicar con sus padres", indicó. Y añadió: "Cada profesor se va a manejar con su categoría y enviará un plan de trabajo. Este va a estar dividido en cuestiones prácticas y técnicas", dijo. También mencionó que una vez por semana realizarán los seguimientos para corroborar que todos cumplan con la tarea.

"En el transcurso de la semana haremos diversas capacitaciones con nutricionistas y kinesiólogos, en las que se tratarán temas por fuera del básquet, pero que en definitiva están relacionados", anticipó.

Algunas de las temáticas que abordarán los ocho docentes y los dos preparadores físicos de la institución son: técnica individual y capacidades como fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad y habilidades motrices básicas.

Sordi destacó que la iniciativa surgió como producto de la incertidumbre que les provocó no saber cuándo volverán las prácticas. "Decidimos que era hora de arrancar, que no debíamos quedarnos. Más que nada buscamos acompañar a los jóvenes y sus familias, que tengan un espacio de recreación dentro de sus hogares. No queremos que sea algo pesado; tampoco será necesario comprar materiales, ni nada por el estilo. Lo haremos con lo que tengamos en casa", aseguró.

Asimismo, el docente aclaró que la propuesta es íntegramente del club y que no abarca a la escuela generativa. "Si bien somos dos entidades conjuntas, el colegio posee su plataforma, en la que tiene sus propias actividades escolares. Esto es puramente idea nuestra. Además, no todos los alumnos de la institución educativa juegan al básquet y viceversa", comentó.

Por otro lado, señaló que es difícil mantener una rutina durante la cuarentena. "A través del deporte promovemos hábitos saludables y físicos. Y hoy no lo podemos hacer. Entonces buscamos generar estos hábitos dentro de casa y con lo que tengamos a mano. Fácilmente podemos suplantar las herramientas que usamos a diario", sostuvo.