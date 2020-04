Una puntana que vive en España sobrevivió al coronavirus

La paciente leve contó cómo se siente tener la COVID-19 en uno de los países más afectados del mundo.

Romina Mauro Toledo es una puntana que se crió en España. Hace quince días le dieron la noticia tan deseada: ya no tenía coronavirus. Romina cuenta su experiencia como paciente leve de la COVID-19 y como ciudadana de uno de los países más afectados por el virus.

“Respecto al coronavirus, al principio iba sintiendo como si me estuviera enfermando de algo pero no sabía bien qué era, tenía síntomas aislados. A la noche empezaba a tener febrículas o fiebre, entonces transpiraba mucho y tenía dolor abdominal”, contó.

“Cuando empezaba a hacer las cosas de la casa sentía cansancio, me agitaba. Al respirar no sentía que el aire me cubriera lo suficiente para hacer cualquier tipo de función normal dentro de una casa, como limpiar o mover muebles. Mi marido, al ser médico, lo tomó como si fuera un estado gripal, no lo relacionamos con el coronavirus. No tenía fiebre todo el día, ni tampoco tos, como dicen en televisión”, detalló Romina, desde Las Palmas de Gran Canaria.

“Decidí llamar al médico cuando, pasados unos días, se me empezaron a inflamar los ganglios y tenía diarrea. Llamé al servicio de asistencia médica para que me informaran sobre lo que podía llegar a tener. Un médico vino a evaluarme, me hizo unos test y preguntas. Finalmente, me diagnosticaron la COVID-19”, explicó. “Desde que me diagnosticaron hasta que me dieron el alta pasaron quince días más o menos”, agregó la puntana de 40 años.

“Miedo realmente no tuve, porque nunca sentí que me asfixiaba como esas personas que necesitaron un respirador”, confesó.

Romina contó que el sistema sanitario español trata a los pacientes leves de coronavirus de forma remota, a través de llamadas telefónicas y de una aplicación para el celular. “Al ser un cuadro leve, los médicos llevan un control vía telefónica cada uno o dos días, depende de cómo te sientas. Además, te mandan a bajar una aplicación que te pide que cada doce horas pongas los síntomas. A su vez, la app controla que permanezcas en tu casa. Aunque desactives la ubicación, el móvil te sigue localizando a través de las compañías porque si te movés, usás las diferentes antenas telefónicas y ellos lo saben. No podés ir al supermercado ni a la farmacia si tenés coronavirus”, señaló.

De local. Romina, en San Luis, con la bandera del club puntano de buceo.

Con respecto a los nuevos hábitos que ella y su marido, Mauro Palacio Lara, tuvieron que adoptar, contó que en los quince días que ella tuvo el virus en el cuerpo, se aisló en una de las habitaciones de su casa para no estar en contacto con su pareja. De todos modos, Romina sospecha que Mauro también tuvo coronavirus, pero de forma asintomática.

“Estamos deseando que hagan los test serológicos porque quieren saber el grado de inmunidad que tenemos. Espero que la semana que viene nos los hagan, esperamos que nos llamen porque va por turnos. En teoría, vamos a poder tener una vida lo más normal posible porque ya no podríamos contagiarnos y no nos pueden contagiar”, señaló.

Romina dijo que en las Islas Canarias esperaban muchos contagios porque es una zona turística. “Hemos tenido pocos casos y fallecidos. Acá podría haber sido un foco muy fuerte pero no fue así, fue muy leve. Los habitantes de las islas somos los primeros que vamos a salir a la calle en el proceso de desescalada. De todas formas, tienen preparados los hospitales por si hay un rebrote durante el proceso. Dicen que el 60 o el 80 por ciento de la población va a tener el virus, sintiendo síntomas o no”, concluyó.

Aficionada al buceo, ahora Romina tiene que hacerse estudios por imágenes para saber si el coronavirus afectó sus condiciones para practicar esa disciplina, que alguna vez realizó en San Luis, y cuándo podrá bucear de nuevo.