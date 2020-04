Carla Castelo inició un reclamo contra Luis Majul por su nuevo programa

Desde hace unos días empezó a circular una publicidad del nuevo programa de @majulluis con el nombre registrado en Argentores de Adolfo Castelo, Mira lo que te digo, que es una marca del periodismo ético que defendía mi viejo. Le advertí a Majul por este medio que desistiera.... — Carla Castelo (@CMCastelo) April 6, 2020

La periodista y escritora Carla Castelo denunció por las redes sociales que Luis Majul utiliza “Mirá lo que te digo”, nombre de un programa radial de su padre, Adolfo Castelo, para su estreno en La Nación+, y afirmó que le parece "una vergüenza" por parte del conductor y le gustaría que "pidiese disculpas”.

“Todo esto es una pena, me da mucha indignación y me enoja mucho. Majul se está tratando de colgar de la ética de mi papá, de una marca muy conocida”, señaló Castelo.

Conmovida por la situación, reveló que se enteró "por una publicidad que Majul iba a usar ‘Mirá lo que te digo’ para un nuevo programa, pero después habló de ‘La Cornisa’ y creí que se había echado para atrás. Pero al final estrenó el programa con el nombre de mi viejo”.

Tras dos décadas haciendo “La Cornisa” a través de la pantalla de América, Majul se mudó a la señal de cable del grupo La Nación, donde debutó el domingo pasado al frente de un equipo integrado por Federico Andahazi, Martín Tetaz, Luciana Vázquez, Agustina Girón, Hugo Macchiavelli y Javier Mozo.

“Se supone que Argentores se hará cargo del asunto. El problema es que está cerrado por la pandemia. La justicia no está funcionando. Y Majul aprovecha la situación para robar el nombre de Castelo”.

La autora de “Manifiesto contra el amor romántico” inició su reclamo contra el productor y periodista a través de su cuenta de Twitter @CMCastelo.

“Desde hace unos días empezó a circular una publicidad del nuevo programa de @majulluis con el nombre registrado en Argentores de Adolfo Castelo, ‘Mirá lo que te digo’, que es una marca del periodismo ético que defendía mi viejo. Le advertí a Majul por este medio que desistiera de usar ese nombre”, escribió Carla.

En un hilo de esa red, abundó: “Se supone que Argentores se hará cargo del asunto. El problema es que está cerrado por la pandemia. La justicia no está funcionando. Y Majul aprovecha la situación para robar el nombre de Castelo. En un intento por quedarse con un poco de su ética. Nos roban a los muertos y a los pobres. No puede quedar así. Majul no merece el legado de Castelo”.

“Mirá lo que te digo” fue un espacio que Castelo creó en 2001 y estrenó en Radio del Plata en compañía de Luisa Valmaggia y Jorge Halperín. El programa pasó luego a Radio Mitre, donde se incorporaron Lorena Maciel, Carlos Barragán, Gillespi y Marcelo Palacios, en la que fue la última creación radial del fundador de las revistas Salimos, Mercado, Cuatro Patas y TXT.

Castelo fue un periodista y creador partícipe de sucesos audiovisuales como “Demasiado tarde para lágrimas” (en radio junto a Alejandro Dolina) y “La noticia rebelde” (en TV junto a Jorge Guinzburg, Carlos Abrevaya y Nicolás Repetto, entre otros), fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en octubre de 2004, y falleció un mes más tarde a los 64 años.

“Mirá lo que te digo” fue un espacio que Adolfo Castelo creó en 2001 y estrenó en Radio del Plata en compañía de Luisa Valmaggia y Jorge Halperín. El programa pasó luego a Radio Mitre.

Ante la demanda de Carla, Télam consultó a Argentores, quien por medio de Jorge Maestro, presidente del Consejo Profesional de Televisión de la entidad, explicó que "Mirá lo que te digo está declarado como un programa de radio y el título es inseparable de la obra”.

El autor, quien junto a Sergio Vainman escribió ciclos como “Zona de riesgo”, “Montaña rusa”, “Hombre de mar”, “Gerente de familia” y “Los machos”, entre más, sostuvo que “Argentores actúa de oficio cuando nos informan”.

“En este caso -precisó- Carla Castelo nos contó sobre la situación y nos comunicamos tanto con La Cornisa Producciones (propiedad de Majul) como con La Nación+. De la productora no tuvimos respuesta pero desde el canal su directora, Daniela González, nos informó que derivó el aviso a legales para que pida la autorización correspondiente a Argentores”.

Télam