En lo que va de la cuarentena hubo más de 750 faltas viales

Conductores con el carnet vencido, transportistas sin permisos de descarga y gente que estaciona en lugares incorrectos son los ejemplos de las infracciones más cometidas por los puntanos en tiempos de cuarentena.

Pese a la reducción del flujo vehicular que ocasionó la implementación del DNU del gobierno nacional, primero en un 80% y ahora en un 40%, el cuerpo de inspectores de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Luis labró más de 750 multas. Los insultos y las quejas son, en mayor medida, las respuestas de los conductores que “creen que la cuarentena los exime de culpa”.

“Desde el 20 de marzo ideamos un sistema de trabajo segmentado en grupos que desplegaban sus tareas en distintos días, por ejemplo, los que trabajaban el lunes volvían el jueves y así con el resto de las jornadas. Otros cubrían sábados, domingos y feriados, es decir, todo se mantuvo operativo con la reducción (del 50%) del personal”, detalló el director de Tránsito municipal, Luciano Santágata.

Sin embargo, el área volcó la totalidad del personal a las calles por pedido de la Policía de la Provincia, que requirió su asistencia desde el viernes, cuando habilitaron el cobro de jubilados y planes sociales en los bancos.

Actualmente, 8 efectivos cumplen licencia por pertenecer a los grupos de riesgo de cara a la pandemia. El resto, un total de 46 personas, controla las calles de la capital para mantener el tránsito.

Por el escenario del coronavirus, los inspectores están habilitados para consultar hacia dónde se dirigen las personas, pueden corroborar la terminación del DNI, entre otras cosas. No están autorizados para ejecutar detenciones.

Cumplir las ordenanzas

Santágata definió que más allá de las nuevas tareas encomendadas para la asistencia durante la cuarentena, los inspectores no pueden descuidar el orden de la ciudad, incluso afirmó que en tiempos de crisis es “donde más se deben respetar las normas”.

“Si descuidamos nuestra función la gente se malacostumbra y tiene la idea que, por la pandemia, no vamos a controlar. No se trata de ser más duros, sino que hacemos cumplir las ordenanzas como en cualquier época del año; desde el 20 de marzo llevamos retenidos un total de 35 vehículos, algunos son taxis”, describió.

Estas retenciones fueron realizadas por la falta de licencia de taxi o porque el chofer no estaba registrado en el libro de inspección. En otros casos se trató de la falta de seguro y otras documentaciones como el carnet de conducir. Si bien se prorrogaron los vencimientos, hay casos de gente que tiene el carnet vencido en octubre de 2019.

Otra de las infracciones más comunes tiene que ver con los camiones que reparten productos a los comercios de la ciudad. “Algunos hacen la descarga de mercadería sin los permisos correspondientes o en horarios que no están permitidos, pero además lo hacen en comercios que no están autorizados para la atención al público de acuerdo al DNU nacional. Hubo un ejemplo reciente que se trató de un rodado que ejecutaba tareas en un local de ropa, es decir, no solo incumplió las ordenanzas locales, sino que violó las disposiciones nacionales”, expresó.

También recordó que cuando abrieron los bancos el número de infracciones se intensificó.

La gente llegaba a las entidades y “estacionaba en cualquier parte”, sin tener en cuenta las dársenas para discapacitados, para taxis, los estacionamientos de motos o los corredores del transporte urbano.