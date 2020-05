Enzo Roldán vive un año de novela y sueña con debutar en Primera

Gracias a su inmenso talento, sacrificio y determinación, Enzo Roldán (19) es hoy en día uno de los grandes proyectos que tiene Boca. El mercedino se viene destacando en la reserva y protagonizó un arranque de año soñado: a principio de febrero firmó el primer contrato profesional en el "Xeneize" y sobre el cierre del mes Miguel Ángel Russo lo incluyó en la lista de 30 futbolistas para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Su ida y vuelta lo hace un volante con buena perspectiva, dejándolo un paso más cerca de conseguir otra de sus metas: debutar en Primera.

Puso el gancho. Firmó su primer contrato profesional en febrero.

Enzo desembarcó en Boca en 2017, proveniente de Deportivo Atalaya de Córdoba. En el club de La Ribera se sumó a la Sexta, adaptándose en su primer año al equipo y logrando el título bajo las órdenes de Héctor Bracamonte. "Cuando llegué, la categoría tenía jugadores del seleccionado Sub 17 y pensé que no iba a tener lugar. Gracias a Dios en el primer partido Bracamonte me puso, entré como suplente, y después jugué todos los partidos. Me gané un lugar y por lo que logré fue uno de mis mejores años", recuerda.

En su Villa Mercedes natal, tras decretarse el parate de la actividad deportiva y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el exjugador de Defensores del Este, Racing, Sportivo Pueyrredón y Belgrano de Justo Daract señaló que está disfrutando de la familia, pero que no descansa. Continúa trabajando de manera virtual, con la premisa de no dejar pasar el tiempo y estar al ciento por ciento una vez que se reanude el fútbol.

"Entrenamos de lunes a sábados por videollamadas: volantes y delanteros a las 10, y arqueros y defensores a las 11. A veces vamos cambiando los horarios de los días", comentó Enzo, quien agregó: "Nos dan ejercicios que podemos hacer todos. Yo trabajo en el garaje, hacemos velocidad con pelota y pase, y recepción contra la pared. Después para el tren superior usamos barra, que por suerte tengo en mi casa".

De buen presente en la Reserva de Sebastián Battaglia, el villamercedino contó cómo llegó a estampar la firma y cómo tomó la inclusión de Russo en la lista de la Libertadores 2020: "Buscaba mucho el poder firmar. Era mi cuarto año con Boca y sentía que estaba ahí. Me nombraban y gracias a Dios después de hacer bien las cosas se me dio tras el cambio de dirigencia. Me hablaron Cascini, el 'Chelo' Delgado y el 'Patrón' Bermúdez, me dijeron que me querían hacer un contrato porque me veían con condiciones. Estaba feliz y mi familia muy contenta. Después vino la lista de convocados y también escuchaba que me nombraban, pero no había nada concreto. Cuando se confirmó estaba en Mendoza, jugábamos contra Godoy Cruz. Sentí una alegría tremenda".

Con la redonda. Llegó al "Xeneize" en 2017, tras un paso de dos años por Deportivo Atalaya de Córdoba.

A la hora de marcar un ídolo y un referente, por juego, el volante no dudó y destacó a Tevez y Pavón: "Carlitos es un ídolo para todos. Y referentes hay muchos, pero me gusta Pavón, ataca y defiende, tiene agresividad. También me gusta el juego de Mauro Zárate, Frank Fabra y 'Bebelo' Reynoso".

Luego del gran inicio de año, Enzo quiere ir por más. Su carisma, talento y humildad son piezas clave. Ya lo llevaron a conseguir cosas importantes y lo pueden ayudar a dar otro salto de calidad: debutar en Primera.