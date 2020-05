"Perico" Ojeda: "Mi mejor gol fue mi carrera futbolística"

“Perico" Ojeda es un hombre agradecido. Disfrutó y disfruta la vida. El fútbol le dio muchos amigos, le permitió conocer otro mundo, otro ambiente del que fue parte mucho tiempo. Hizo muchos goles, pero dice que su mejor gol fue su carrera futbolística. Hoy, con 47 años, —el 15 de noviembre cumple los 48—, vive tranquilo en Mendoza. Sigue ligado al fútbol, es vicepresidente del Deportivo La Gloria, además de ser sereno en una escuela. Hizo un cambio grande. Un gran vuelco, pero es feliz junto a su familia teniendo más tiempo para ellos. Es un grandote bonachón. Mide 1,96 esa altura y ese físico lo llevaron a triunfar en distintos equipos. Si bien es cierto que empezó como arquero en San Lorenzo del Puente Blanco, también es verdad que después se transformó en un "9" de área, que a principios de la década del ’90 le permitió brillar en Huracán de San Luis, en un torneo afista que lo tuvo al "Globo" como serio protagonista y a "Perico" como uno de sus baluartes.

El gran paso por Huracán le valió su venta a Gimnasia de Mendoza y de ahí en más hizo una carrera brillante. Coquimbo de Chile, Instituto y Talleres de Córdoba, Racing de Avellaneda y Numancia de España fueron las instituciones que lo mostraron y los ojos del mundo tuvieron la oportunidad de ver a este grandote que cuando encaraba desparrama rivales.

"Disfruté mucho del fútbol. Tuve la oportunidad de jugar en equipos grandes. Conocer otros países, otras culturas. Hice muchos amigos, así que soy un agradecido", dice "Perico" desde Mendoza, donde con su compadre, Rafael Iglesias, fundaron un club y tratan de inculcarle a los chicos todo lo que ellos aprendieron.

Por esas cosas de la vida, Mendoza, el lugar donde eligió para vivir, lo marcó por partida doble. Primero fue la provincia que lo catapultó al fútbol grande. Y el año pasado lo hizo ganar el partido más importante de su vida, cuando una neumonía lo puso en jaque, pero él, con la fortaleza que le metía en cada entrenamiento y en los partidos, le ganó. Salió adelante, la peleó y se puso de pie después de pasar trece días en terapia intensiva. Cómo no iba a ganar este partido con el corazón que tiene. "La pasé mal, pero por suerte me pude recuperar bien y volver al ruedo con la familia, el trabajo y el club", sentenció.

Tiene un corazón tan grande que no le entra en el pecho. Está pendiente de la familia, de los amigos, de los pibes del Deportivo La Gloria, para que no les falte nada. Mirarlo mete miedo, por ese físico que tiene, pero basta una pequeña charla para saber que "Perico" es un grandote bonachón, que esa fuerza la usaba para desparramar rivales en un partido o para vencer a la neumonía que en el año pasado le jugó una mala pasada.

“A los chicos les inculco que tienen que estudiar. El deporte debe venir acompañado del estudio". Pedro Rafael Ojeda.

Se le iluminan los ojos con cada recuerdo. Cada camiseta que vistió tiene un lugar de privilegio en ese inmenso corazón. Desde San Lorenzo del Puente Blanco, donde se inició, hasta el Numancia de España, que le permitió jugar en una de las Ligas más importante del planeta. "Jugar en España fue una bendición de Dios. Yo soñaba con jugar en la Primera de AFA, se me dio en Racing, cuando llegué a Numancia y enfrenté a semejantes rivales, como Fernando Redondo, Roberto Carlos o Rivaldo, fue como tocar el cielo con las manos, es algo hermoso que siempre voy a llevar conmigo", aseveró.

Su día a día es más tranquilo. Reparte bien el tiempo entre la familia, el trabajo en la escuela y el club. Después del susto del año pasado vive más relajado. Aprovecha cada instante. Se junta con los amigos y no falta la charla futbolera. "Perico" cuenta anécdotas, goles, jugadas y todos prestan atención, nadie quiere perderse nada. Siempre está la pregunta si se arrepiente de haberse vuelto de España, pero es contundente: "No me arrepiento de nada. En vida le di todo a mis padres, tengo una familia que si me hubiese quedado en España no la tendría", aseguró.

Empezó de arquero evitando goles y terminó de nueve haciéndolos. Hizo una gran carrera. Es querido y muy recordado en todos los clubes que jugó. Dejó su impronta. Su sello. Ese grandote bonachón que un día cambió los guantes para romper redes, hoy disfruta de su familia y hace docencia en un club de Mendoza.

Instituto. Fue uno de los cuatro equipos de Córdoba donde jugó; también lo hizo en Talleres, Racing y Juniors. Foto: gentileza.