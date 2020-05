Efecto pandemia: ya cerraron tres restobares en Mercedes

En Villa Mercedes, tres restobares tuvieron que bajar sus persianas como consecuencia de la crisis económica que genera la pandemia. El rubro es uno de los más limitados debido a que todavía no están habilitados para la atención al público. La mayoría opta por el delivery porque es la única opción que les permite continuar en funcionamiento, pero aun así los gastronómicos manifiestan que no es suficiente para solventar las ventas diarias y abonar el sueldo a los empleados.

Uno de los primeros en cerrar sus puertas fue Culto, un local céntrico que desde hace tres años ofrecía pizzas, tacos y tragos, entre otras opciones. Giro Del Negro, su dueño, señaló que tomó la decisión hace casi un mes. "Nos perjudicó el hecho de no poder continuar con la atención en el lugar. Los impuestos siguieron llegando y había que pagar el alquiler. Eso nos generó un cúmulo de gastos fijos que era imposible saldar, y la idea de continuar ya no estaba en los planes. Era muy difícil sostener el bar", manifestó y añadió: "Traté de mediar el alquiler con el propietario y la inmobiliaria, pero lamentablemente no entendieron que si no puedo atender, ni vender, no puedo pagarles".

El comerciante comentó que la incertidumbre que genera la pandemia provoca un malestar general entre sus colegas. "Fuimos los primeros en cerrar y seremos los últimos en abrir. Es muy triste. Muchos venimos de abajo y para arrancar tuvimos que hacer una gran inversión. Tener que avisarle a un empleado que tenés que cerrar y desarmar el lugar es tremendo. Ver dónde dejás todo lo que conseguiste, guardarlo en un espacio para que no se arruine. Son muchas cosas", lamentó.

La segunda baja tuvo como protagonistas a los dueños de la concesionaria del comedor El Cruce, que funcionaba en la estación de servicio que lleva ese nombre. Ubicada sobre la ruta 7, supo recibir a decenas de comensales que pasaban por la ciudad y continuaban su viaje.

El caso más reciente es el de Mytre, uno de los bares más populares de la ciudad que, hasta hace unos días, atendía a pocos pasos de la Municipalidad. El domingo a la tarde, Franco Fernández, uno de los propietarios, comunicó que el cierre del local era inminente. "Para nosotros es un golpe muy duro. Nos costó mucho lograr todo lo que conseguimos, y aún no caigo en que tengamos que hacerlo. Somos 17 personas las que perdimos nuestra fuente de trabajo", expresó.

Al igual que sus colegas, el pago de los servicios, los sueldos y los impuestos fueron el gran impedimento para mantenerse en el mercado. El joven manifestó que el rubro "es el más abandonado porque nadie está tomando medidas para activarlo", dijo.

En la ciudad hay alrededor de 140 bares, restaurantes y salones de fiesta. Si bien no hay una cámara u organismo que los nuclee, hace unas semanas algunos de ellos se autoconvocaron para solicitar una ayuda a la Comuna. Jorge Landaburu, dueño del salón Picuyo's, comentó: "Nuestra mayor preocupación son los pagos. Si no vendés, no podés subsistir. Aunque puedas ofrecer el servicio puerta a puerta, la mayoría lo tuvo que dejar de hacer porque no le era rentable", reclamó.

Otro de los pedidos que encabezan los vendedores es que abran heladerías y cafeterías. "No entendemos por qué la gente puede entrar a los supermercados, o hacer dos horas de cola en el banco y no puede estar en un café al aire libre, siempre y cuando tomen las medidas necesarias", dijo.