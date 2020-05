La FIFA no entregará este año el premio "The Best", que ganó Messi en 2019

El astro rosarino Lionel Messi no podrá revalidar su título como el mejor futbolista del año, ya que la FIFA decidió hoy que no entregará el premio "The Best" que consagra al mejor de la temporada, debido a las alteraciones que sufrió la actividad a raíz de la pandemia de coronavirus.

No se repite. Messi obtuvo el premio en 2019 pero este año no tendrá un ganador. Foto: Internet.

Cristiano Ronaldo seguirá como el más ganador del trofeo, ya que tiene dos.

