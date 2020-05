Un cometa descubierto en marzo se acercará a la Tierra

El cometa SWAN (C/2020 F8), que fue descubierto a fines de marzo, se encuentra aproximándose a la Tierra y los especialistas aseguran que la madrugada de este jueves es el momento ideal para apreciarlo. Será visible especialmente desde el hemisferio sur. Recomiendan mirar entre las 5 y las 6 de la mañana hacia el este e intentar ubicar la constelación de Piscis para poder observar su paso.

El astro podrá observarse atravesando la constelación de Piscis.

Desde hace varios días, tanto astrónomos como aficionados de los fenómenos espaciales identificaron la trayectoria de SWAN, y lo describieron como un cuerpo que emite gran brillo y deja una pronunciada cola que tiene 16 millones de kilómetros.

Always brilliant images from Fritz Helmut Hemmerich, and no different this time. Comet Swan from the Canary Islands on the 10th. pic.twitter.com/UJZFrKG4Xy