Riquelme no podría jugar y se acabaron los “piquitos”

La Conmebol, que es la agrupación jefa de las competiciones de fútbol en Sudamérica, está decidida a que vuelvan las Copas Sudamericana y Libertadores, y el miércoles por la noche ya fijó posición respecto a qué no podrán hacer los futbolistas.

Menos mal que Riquelme ya no compite. Mal que le pese a lo hinchas de Boca, que desesperarían por volverlo a tener aunque sea pateando tiros libre (lo que mejor hacía). Es que está prohibido para jugadores y oficiales escupir y sudar la nariz antes, durante y después del partido en el área de competición (campo de juego y bancos de suplentes).

Riquelme, escupidor excepcional (y no me refiero a las disputas de vestuario con sus por entonces compañeros) definitivamente no podría jugar. Juan Román se la pasaba "guanaqueando".

Otro tema: prohibición a besar el balón antes, durante y después del partido. Se acabaron los festejos de gol con esa particularidad. Ni hablar de los festejos con “piquito”, el inmortalizado Maradona-Caniggia. O, en San Luis, el “piquito” de Felice-Quiroga en Estudiantes.

Y los arqueros, ¿podrán besar “los palos” cuando estos los salvan de ir a buscar la pelota al fondo del arco? De eso, nada, dice la Conmebol.

Una más: obligatoriedad a someterse a controles de temperatura antes del partido. Sin cargadas de clásicos rivales, llegará la pregunta, si la temperatura ¿es “del pecho” o hace referencia a fiebre? No es preciso el ente sudamericano.

Asimismo, jugadores y oficiales que deberán usar botellas individuales de agua o bebidas isotónicas.

Adiós a la picardía de Bilardo: aquella memorable botella de agua-alterada en Brasil vs. Argentina en los octavos de final del Mundial de 1990. Branco ingirió el agua de la botella que metió en la cancha la utilería "albiceleste" y se le complicaron las tripas y a los cariocas les temblaron las piernas. Eso será parte del nunca jamás.

Mientras esperamos que vuelva el fútbol en Argentina, que recién sería para septiembre, nos vamos conformando desde el próximo sábado 16 a ver por tele la Bundesliga alemana.

Cuando vuelva el fútbol, claramente será otro fútbol. Si además está confirmado que los cambios podrán ser cinco, que es como poder cambiar medio equipo, la pregunta es si el coronavirus, despiadado y letal, no se estará llevando también la esencia de potrero de este juego.

No sé… me pregunto… le pregunto… el fútbol, protocolarmente hablando, ¿seguirá siendo fútbol?