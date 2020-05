Un alerta que se desoyó

“El mundo no está preparado para una pandemia causada por un patógeno respiratorio virulento y que se propague con rapidez”. Las palabras resuenan hoy, pero corresponden a una advertencia vertida en un informe de la OMS en septiembre de 2019. Y así como nosotros podemos acceder fácilmente a esta documentación, era doblemente accesible por los mandatarios de los países que hoy acusan a la institución de no alertar sobre el peligro.

El nuevo coronavirus no existía, pero ya entonces en su informe de 48 páginas titulado “Un mundo en peligro”, la OMS y el Banco Mundial señalaban que “el mundo corre grave peligro de padecer epidemias o pandemias de alcance regional o mundial y de consecuencias devastadoras, no solo en términos de pérdida de vidas humanas sino de desestabilización económica y caos social”. El documento era presentado, además, con gran alarma por parte de los medios de comunicación internacionales, pero no tenían la misma repercusión en los países. No pasó de ser una recomendación, de esas que leemos todos los días y a las que no suele darse la importancia merecida, ya sea porque nos alarmamos por cosas que no debemos o porque restamos entidad a cosas que sí deberían preocuparnos.

Paso a paso y punto por punto, las instituciones fueron alertando de un peligro que se avecinaba. Las similitudes son sorprendentes: además de hacer referencia específica a un virus respiratorio, el informe menciona a los sectores de turismo y comercio como los más afectados (aunque aclara que ninguna economía está a salvo), advierte que, además de los “trágicos niveles de mortalidad”,

“una pandemia de este tipo podría causar pánico, desestabilizar la seguridad nacional y tener graves consecuencias para la economía”.

¿Qué proponen los autores de esta publicación para evitar llegar a este punto? La inversión en salud a nivel nacional, regional e internacional; la realización de “simulacros” de una situación de emergencia para poder estar eficazmente preparados; la inversión, por parte de las instituciones multilaterales, para el desarrollo de vacunas y tratamientos innovadores; y la preparación de las instituciones financieras internacionales para asistir a los países más afectados por la crisis económica pospandemia.

Sin embargo, hasta ahora lo único que hicieron los países más afectados es responsabilizar o señalar a otro.