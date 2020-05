Una maestra de TikTok: incentiva a sus estudiantes a través de la red social

Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio los estudiantes se han visto atosigados por el encierro y a veces también por las tareas virtuales. Por eso, la docente titular de primer grado de la Escuela Pública Bilingüe Digital "Mahatma Gandhi", Vanesa Zaragoza, tuvo la iniciativa de crear a la “seño Anacleta” para comunicarse con los alumnos por la red social que es furor en la cuarentena: TikTok.

"Anacleta" surgió no solo para transmitir contenidos de manera didáctica, sino también para ayudar a los chicos desde lo emocional. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) marcó cambios trascendentales en la educación. La docente buscó en ese contexto tratar de llegar a los estudiantes pese a la pantalla que los separa. “Empecé a investigar, para acercarme desde su propio interés. Y ahí fui descubriendo que fue interesante para ellos, así que se empezaron a enganchar y a motivar”, contó la maestra.

La iniciativa no está destinada a primer grado solamente, sino a todos los niveles educativos, por eso no trabaja con las asignaturas propias de ese curso. Todos los días en el Facebook de la escuela publican las creaciones que la profesora hizo originalmente en la otra red social. Cada uno tiene un mensaje de aprendizaje, por ejemplo, recuerda las medidas de higiene a tener en cuenta por protocolo de COVID-19, o conmemora alguna efemérides de esa fecha. Siempre da el saludo de los buenos días con canciones infantiles y palabras de optimismo y alegría.

“Tuve una respuesta hermosa porque me empezaron a mandar cartas, dibujos y salieron los imitadores de Anacleta haciendo sus TikTok, así que estuvo y está muy bueno y fue muy acertado y positivo implementar el personaje. Una de las finalidades que tienen los videos es ir incorporando en cada trabajo diferentes programas tecnológicos, entonces ven que hay diferentes propuestas. Por ejemplo, hice Anacleta animada a través de una computadora y en ese TikTok fue a conocer la escuela por dentro. Son todas cosas que fui investigando y aprendiendo”, comentó.

Desde el inicio de mes, la mujer propuso un concurso que está vigente hasta fines de mayo y se llama "Anacleta y su peluca". El objetivo es que los niños trabajen con la familia. Del juego participa toda la escuela, docentes y los tutores también. Hasta el 29 tienen tiempo de enviar sus trabajos, que deben ser fotos con pelucas fabricadas con sus propias manos. Habrá un ganador por categoría (estudiantes, profesores y tutores) y el premio es sorpresa.

“Elegí el nombre del personaje porque hay una canción infantil que mi nene siempre cantaba en el jardín, que se llama 'Anacleta y su bicicleta', y me pareció divertido. Hace poco, cuando en primer grado estaban aprendiendo la composición de la familia, se me ocurrió presentar a la protagonista como la prima lejana de la ‘seño Vane’ y a todos los integrantes. Personifiqué a mis hijos y fueron Anacletita, Anacletudo, Anacleto, todos nombres así”, explicó.

Vanesa tiene cuatro hijos de diferentes edades: nueve meses, cuatro, diez y dieciséis años. “Ellos siempre me acompañan en cada etapa de mi vida, los incorporo en todo, incluso los más grandes me ayudan con las filmaciones y ediciones de videos”, dijo. Además, agregó: “Me divido el tiempo porque soy muy ‘maestra Ciruela’, así que ayudo con la tarea a mis hijos, a mis sobrinos y a los niños de alguna amiga si me necesitan. Y, por supuesto, también dicto las actividades de mis alumnos. Duermo poco y mis días terminan tarde, pero amo lo que hago y soy feliz haciéndolo”, finalizó.

La profesora también aclaró que solamente utiliza la red social para los videos educativos, pero que no tiene cuenta personal.