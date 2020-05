Santiago Rodríguez sueña con jugar en las grandes ligas

Santiago Rodríguez es una de las figuras que tiene Estudiantes de San Luis. Con 22 años está consolidado en un equipo que jugó y juega cosas importantes. El pibe de Arizona, que surgió de los Intercolegiales, tiene personalidad y defiende con uñas y dientes su lugar. No le fue fácil llegar, así que no regala nada y entrega todo, no solo en los entrenamientos, sino también en cada partido. Sueña con jugar en las grandes ligas. Dice que su mejor gol fue contra Estudiantes de La Plata por Copa Argentina y que su mejor partido lo jugó frente a Sportivo Belgrano de San Francisco.

Se crió con una pelota bajo el brazo. De muy pequeño se prendía en picados de fútbol con los amigos del barrio. Dos atados de ropa servían para hacer los arcos y el partido terminaba cuando el sol se escondía. "El que mete el gol gana", decían cuando ya era hora de volver a casa. Ahí estaban los viejos y las hermanas esperando. Un baño, a repasar la lección para el cole, la cena, una pequeña sobremesa en familia y a acostarse para madrugar e ir a la escuela. Así eran los días del "Rayo" en su pueblo natal.

Empezó jugando como volante por izquierda, hasta que Héctor Arzubialde lo puso como delantero por afuera.



Hizo la primaria en la Escuela N° 45 "Juan de Dios Escobar" y el secundario en el N° 23 "Malvinas Argentinas". Le gustaban los libros, pero en el tiempo libre, la pelota era su gran pasión. Aprovechaba cada instante para jugar al fútbol. Primero lo hizo en el barrio, después se animó en los infantiles del Club Deportivo Arizona y más tarde se fue a jugar a La Pampa. Lo hizo en All Boys, de Trenel; Costa Brava, de General Pico, y en Deportivo La Maruja, donde estuvo más tiempo y donde se formó como jugador. Llamaba la atención la velocidad y la habilidad de ese zurdito de Arizona. Era el comentario en todas las canchas. Y en época de Intercolegiales, jugando para su escuela, le tocó ir a Villa Mercedes a disputar las finales. "Era un triangular. Ganamos los dos partidos 4-3 y yo hice los ocho goles. Estaba el "Pucho" Gutiérrez, me vio jugar y a los días me llamaron de Estudiantes para tener una prueba", dijo Santi. Compartió ese momento con sus viejos y su hermana. Trató de relajarse. De calmar esa ansiedad. Hasta que llegó el día de presentarse en "El Coliseo". "Llegué a San Luis y perdí el celular. A las 2 de la mañana conseguí donde dormir y al otro día a las 9 era la prueba con la Primera de Estudiantes que había ascendido a la B Nacional. Jugué 20 minutos e hice dos goles. El "Indio" Ortiz (que era el DT) me dijo en enero, tenés que venir a hacer la pretemporada. Tenía 17 años. No lo podía creer", asevera.

El cambio fue muy grande, pero se adaptó rápido. Siempre quiso ser jugador profesional. Empezó jugando como volante por izquierda, cuando llegó Arzubialde lo puso como delantero que es el puesto donde se siente más cómodo. "Jugué varios partidos en la Primera B Nacional con muchos altibajos. Quizás en el Federal A me afiancé más como jugador", asegura.

Habla tan rápido como corre. Es un apasionado del fútbol. Lo vive de la misma manera que lo juega: a mil. La velocidad es su fuerte, pero en estos cinco años en Estudiantes, le agregó otros "condimentos" a su juego. Hace más la pausa. Sabe cuando frenar y cuando acelerar para lastimar a las defensas rivales. Mejoró mucho la pegada de media distancia. Llegó al "Verde" como una promesa y se convirtió en una de las figuras. Es de esos jugadores que gana partidos. Si entra enchufado es capaz de hacer la diferencia. De Arizona a San Luis. De los Intercolegiales a la Primera B Nacional. Santiago Rodríguez no tuvo escalas. Pegó el gran salto y quiere progresar para llegar a las grandes ligas.