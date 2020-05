Un aniversario entre cambios y pasiones

Muchos de quienes integramos la redacción de El Diario de la República hemos escuchado aquello de que “el periodismo es la primera versión de la historia” en alguna de nuestras clases universitarias o en capacitaciones varias. Y a veces hasta se lo replicamos a las y los periodistas más jóvenes, en un afán por contagiar esa precisión que pretendemos. Esa frase hecha nunca ha estado tan presente en estos días, porque sabemos que estamos escribiendo historia. La más difícil que nos ha tocado vivir. Este aniversario 54 de El Diario nos sorprendió como ningún otro. La fecha nos llegó como si nada, porque la verdad es que desde comienzos de marzo las jornadas han sucedido sin pausa, como a todas y todos. Sin fines de semanas, sin feriados, sin horarios. Estamos acostumbradas y acostumbrados a llevar un ritmo diferente y a relegar sábados y domingos, pero esto es distinto. Y por eso este cumpleaños también lo es.

En varias ocasiones contamos a nuestros lectores sobre el nacimiento de esta empresa. Del sueño de Hernando Mario Pérez que el 2 de mayo de 1966 salió a la calle con El Diario de San Luis. Esta vez queremos contarles el hoy, porque sabemos que estamos en el ojo de un relato que será observado.

La mayoría de quienes estamos al frente de la redacción somos “románticos del papel”, como nos autodefinimos. Nos gusta pensar el diseño y las imágenes, ver los espacios y los títulos, hojear y ojear páginas. Pero hemos sucumbido a la realidad. A la rapidez, a la vorágine de información y a las necesidades de nuestros lectores. Nuestra página web aumentó un cincuenta por ciento las visitas, nos animamos a hacer un mininoticiero que nos llevó a aprender un lenguaje televisivo que no frecuentamos y hasta experimentamos con transmisiones en vivo en las que mostramos la cara. Nosotros, que siempre preferimos estar detrás del papel.

Hay periodistas que fueron cambiados de sección, que variaron sus horarios. Hay quienes entran en los grupos de riesgo, pero su pasión es más fuerte: reacomodaron sus hogares y ahí están, trabajando desde casa, incluso más horas que las habituales. Colegas de fotografía y multimedia calzan máscaras, tapabocas y guantes, y salen a la calle. Nuestras reuniones de tapa son cada vez más tarde y algunas son por videoconferencia, o por interminables charlas vía WhatsApp. Tenemos enorme cantidad de grupos y el teléfono no cesa de sonar, no importa el día, no importa la hora. El café se cuenta por galones y a veces la sala de redacción es un páramo. Nuestras páginas también se modificaron, las secciones ya no son estáticas, cada día es un nuevo desafío. Nuestro espacio Cooltura estará anexado desde la semana próxima a las páginas del cuerpo central. Allí Tinta Violeta tiene un lugar especial, porque si hay algo que nos preocupa cada día más es la cantidad de femicidios que esta cuarentena está sumando. La falta de insumos y la posibilidad de conseguirlos se nota, eso nos obliga a replantearnos los nuevos contextos. Lo que no permitimos replantearnos es la pasión que tenemos por hacer periodismo.

El Diario de la República es el medio más importante de la provincia, lo confirma la cantidad de seguidores que tenemos en nuestras redes sociales y visualizaciones cada vez que publicamos una noticia que la comunidad espera. Nuestros lectores nos hacen saber cuando no están de acuerdo y hay veces que intentan que les demos respuestas que no conocemos. El escenario es muy diferente al de don Mario Pérez: los receptores de nuestras noticias nos dicen lo que piensan y lo que quieren. La salud nos puso un freno a todos y a todo. Contar esta historia es angustiante a veces, es agotadora de a ratos y en muy pocas ocasiones gratificante, cuando los gestos de solidaridad aparecen o los números aparecen favorables. Llegamos cansados a casa cada noche y ya hemos aprendido los rituales de “desintoxicarnos”: nos quitamos la ropa y el calzado y nos lavamos las manos para poder acercarnos a nuestros seres queridos.

Sabemos que mañana será igual y lo peor es que no tenemos idea de por cuánto tiempo.

Pero no estamos ni cerca de ser héroes, esos están en los hospitales, en los caminos, en la llamada “primera línea”. Nosotros solo contamos la historia. Y nos gusta hacerlo. Hace 54 años los periodistas de El Diario de San Luis empezaron a hacerlo. Hoy, quienes hacemos El Diario de la República no tenemos tiempo para festejar. Hoy solamente agregamos páginas a este momento que nos tocó contar.