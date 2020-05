Lucas Ambrogio quiere sumar minutos en el "Bicho"

Veloz, aguerrido, habilidoso y letal en el área rival. Lucas Ambrogio, de 20 años, combina a la perfección todas esas capacidades e intenta plasmarlas día a día en la Primera División de Agentinos Juniors. Con la camiseta del "Bicho" el mercedino, que el pasado año tuvo su debut ante Banfield, desea seguir creciendo como jugador y aprovechar cada una de las oportunidades que se presenten cuando se reanude el fútbol. Ya dio un primer paso importante y la idea es no dejar de seducir al DT Diego Dabove para que lo siga teniendo en cuenta.

"Él (Dabove) le da mucha importancia a los juveniles. Cuando era entrenador de Godoy Cruz (Mendoza) utilizaba recursos de las inferiores, es de ir mucho a los entrenamientos y partidos de la Reserva. Es un técnico que da posibilidades y enseña", cuenta el delantero desde Villa Mercedes, y agrega: "Estar en el plantel es un orgullo grande. El objetivo en lo inmediato es sumar minutos. Volver tranquilo, amoldarme al equipo y ganarme un lugar".

Lucas se sumó al club de La Paternal a principios de 2017. Sin embargo antes, de pequeño, tuvo un paso por las inferiores de Boca Juniors. Ahí empezó a sentir síntomas de la diabetes y debió regresar a casa. En Villa Mercedes, tras cambiar hábitos y aprender a cuidarse, continuó brillando en Racing y en Alianza Futbolística, club con el que se dio el gusto de jugar el ex Federal C de AFA.

“Siempre pensé en la oportunidad de irme. Viajaba e iba a pruebas y cuando salió lo de Argentinos no dudé".

"Me empecé a sentir mal en 2012. Habíamos hecho un viaje para jugar. Cuando vine a la ciudad me llevaron al médico y ahí me diagnosticaron. Al principio me costó dejar las golosinas porque era fanático. Además, comencé a cuidarme en los alimentos y después que me fui acostumbrando empecé agarrarle la mano, tener una vida normal", recuerda Lucas, dueño de una historia que lo transformó en un luchador.

"Siempre pensé en la oportunidad de irme. Viajaba e iba a pruebas y cuando salió lo de Argentinos Juniors no dudé, me fui a Buenos Aires", confío.

El mercedino hizo su debut oficial en la Primera del "Bicho" frente al "Taladro", en el estadio "Diego Armando Maradona" de local. Ingresó en la segunda parte. A falta de unos minutos para que se consume un 3-1 que quedaría grabado en la retina para siempre. "Ahora pensándolo más tranquilo y que me acuerdo, fue algo increíble. Lo soñé siempre de chico. Jugar al lado de compañeros que tienen una trayectoria marcada y que los veía por televisión fue un sueño", dijo Lucas, que saltó a la cancha con la casaca número 29 y señaló que trata de "disfrutar el momento, aprendiendo al lado de grandes jugadores como (Gabriel) Hauche, (Santiago) Silva y (Marcos) Angeleri".

Afectado por la pandemia de coronavirus que golpea al mundo, el plantel de Argentinos trabaja a la distancia. A través de la plataforma virtual de videollamadas Zoom entrenan juntos tres veces por semana desde la casa. Mientras que los demás días, cada cual por su cuenta cumple una rutina específica diseñada por el cuerpo técnico.

"Yo llegué antes de que inicie la cuarentena. Supuestamente había que regresar a principios de julio, eso es lo que se venía hablando. Pero no hay nada confirmado todavía", manifestó Lucas, que tras superar una serie de lesiones (tobillo y rodilla), arrancó el año con una buena actuación frente a Lanús (en Reserva), sin poder alcanzar continuidad debido al aislamiento preventivo, social y obligatorio decretado por el gobierno nacional.

Bajo el radar de Dabove, el mercedino se ilusiona con afianzarse en Primera. Sabe que con sacrificio y determinación puede pelear el puesto a la par de cualquiera. Se esfuerza y busca las chances, quiere que el entrenador la tenga difícil a la hora de tomar una decisión. "En mi puesto están Hauche, el 'Tanque', Batallini y varios juveniles. Es una competencia sana donde tratamos de ganarnos un lugar, y después el técnico verá cuál está mejor. Yo siempre jugué por afuera, pero me estaban utilizando más como falso 9, viniendo de atrás", concluyó el delantero, que permanece al acecho esperando que se presenten nuevas oportunidades.