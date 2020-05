La Feria del Libro migró a la pantalla y tuvo una edición sin precedentes

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tuvo una edición histórica, sin precedentes. Es que miles y miles de páginas de papel, esas que atesoran un olor característico y un sonido al pasarlas imposible de describir, se mudaron a la virtualidad. La suspensión de la exposición literaria más famosa del país obligó a hacerla, por primera vez en sus 45 años de historia, a través de la computadora. Y aunque la pérdida de la posibilidad de recorrer los anaqueles, hojear ejemplares y charlar con sus autores es invaluable, la presencia de lectores y del público en este nuevo formato dejó satisfechos a los organizadores, y ayuda, por lo menos, a superar el mal trago de un 2020 que será para el olvido.

Con más de 180 mil páginas vistas en www.el-libro.org.ar, la dirección desde donde se pudieron visualizar las exposiciones, y una nutrida agenda de actividades, la Feria del Libro virtual arrojó números más que satisfactorios. En las redes sociales cosechó más de 324 mil amigos en Facebook, 50 mil en Instagram y 70 mil en Twitter. Todos ellos lograron que la exposición sea tres veces tendencia en Twitter con los hashtags #VamosFILBuenosAires, #BBBFILBuenosAires y #LaFeriaNoSeRinde.

La presencia virtual por supuesto que no es la misma que la gente que va y viene por los pasillos de la Rural, donde se suele hacer la muestra. Falta el murmullo, la sorpresa de los niños, los abrazos y apretones de manos. Las lecturas colectivas y el mensaje que dan los libros, aquel que se escucha en el momento, entre página y página, y el que perdura en la mente, como la letra de una canción sin fin. Los datos oficiales reflejan que, desde la primera edición en 1975, el público que se acerca a la Feria es en su mayoría de afuera de la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados de las encuestas realizadas por la organización aseguran que un ochenta por ciento de los asistentes ha concurrido al menos a alguna de las ediciones anteriores y un veinte por ciento lo hace por primera vez. La mitad de los que se acercan lo hace en pareja o con la familia y un veinte por ciento con amigos; permanecen entre dos y cuatro horas y casi un veinte por ciento se lleva más de cinco libros.

“La Feria no podía, de ninguna manera, ausentarse sin decir palabra, porque tiene un compromiso con los expositores, con aquellos que realizan actividades y con el público”, explicó María Teresa Carbano, presidenta de la Fundación El Libro, organizadora de la Feria. “Además, somos una Fundación que promueve el libro como herramienta de lectura y como objeto de una industria que está en una situación tan crítica, tan golpeada económicamente y no obstante no abandona su objetivo principal, porque debe seguir trabajando por estos objetivos en cualquiera de las circunstancias y por cualquiera de los medios posibles”, agregó.



Los números de la Feria del Libro Virtual: participaron 600 librerías, 200 editoriales y 1.000 bibliotecas.

Según informaron desde la organización, hubo 149 participantes entre escritores, actores, poetas, narradores y entrevistadores; entre ellos Claudia Piñeiro, Alejandro Dolina, Rep y Horacio González, quienes formaron parte del programa que transmitieron por la Tv Pública “La Feria del Libro no se rinde”, y Hernán Casciari, quien protagonizó el video con más reproducciones de toda la muestra. “Casciari leyendo en ferias” tuvo 11.337 vistas en el canal de YouTube, seguido por el video del Día Mundial del Libro, en homenaje a los escritores argentinos, con 8.475 visitas.

El programa de actividades también contó con cinco espectáculos (entre recitales y obras de teatro) una muestra fotográfica y diez entrevistas, dos de ellas rescatadas de la fonoteca: Adolfo Bioy Casares y Félix Luna. Además, hubo narraciones y lecturas; mesas de diálogo entre pares argentinos y latinoamericanos; y festivales de poesía, desde donde autores del país y el mundo recitaron sus creaciones y debatieron sobre la actualidad del género. Algunos contenidos fueron desarrollados específicamente para esta edición y otros pertenecen a ferias de años anteriores.

Dentro de la grilla idearon una propuesta llamada Libros Viajeros, que consistió en facilitar la venta de estos a través de la modalidad “puerta a puerta”. Desde allí proporcionaron datos de librerías de todo el país, como horarios de atención de la venta telefónica, páginas web y demás información para poder adquirir ejemplares. Participaron más de 600 librerías de toda Argentina, 200 editoriales y más de 1.000 bibliotecas. "Tener un programa cultural virtual, acompañarlo en la misma web con las propuestas de los propios expositores y hasta con un servicio como el mapa de librerías fue una experiencia jamás pensada y con resultados que sorprenden. Hubo propuestas que tuvieron diez veces más visualizaciones que las que podrían tener en una sala”, dijo Oche Califa, director Institucional y Cultural de la Fundación El Libro.

El micrositio Entre Comillas, que reúne filmaciones de archivo de varias presentaciones que se han hecho en la Feria desde el año 2013, tuvo 10.600 reproducciones de videos. Lo bueno es que toda esa información queda allí y se puede visitar. Lo mismo con los links de las diferentes actividades que se dieron online.