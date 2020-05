Marcos Figueroa: honor a las simples cosas

Pintar aquella pared que necesitaba un nuevo cambio de color, el mate compartido por las tardes o las noches de radio bajo el calor de las sábanas son algunas de las cosas que hace Marcos Figueroa en la cuarentena. Sin dejar de lado la guitarra y las tonadas, el músico disfruta de su familia y los recuerdos que les trae algún sabor particular, una melodía especial o un olor que no logra olvidar.

Marcos, miembro del grupo Los Alma, tuvo que amigarse con la tecnología ya que el trabajo lo requería, pero también aprovechó para compartir con sus compañeros a la distancia canciones, reencuentros y esperanzas de que muy pronto volverán a los escenarios para la alegría de sus seguidores más cuyanos.

“Ronda la tristeza de vez en cuando, pero crece la paciencia y la tranquilidad de que hacemos las cosas bien y que pronto volveremos a reencontrarnos con nuevos matices y una forma de vida que necesitábamos cambiar”, contó Marcos, que grabó a mediados del mes pasado la canción “Viva San Luis” con sus compañeros Matías Balmaceda y los hermanos Hilario, Ricardo y Gustavo Barbeito.

“Somos unos privilegiados de compartir con grandes artistas, escritores y familiares que nos marcaron el camino de la música y la cultura cuyana. En este aislamiento lo que logramos fue reencontrarnos con la sencillez de las canciones que nos formaron como guitarreros. Bajar los cambios e investigar a través de la música. Me encontré con los autores que nos acompañaron en nuestra niñez, en la adolescencia y en la adultez. Tuve la curiosidad de analizarlas, estudiarlas e interpretarlas, todo lo que hace al enriquecimiento de uno como artista para todo lo que viene”, agregó Figueroa.

• Un hobby: tareas domésticas

No solo cocinar, limpiar o lavar, sino también arreglar detalles que no podíamos ver. En algunos casos como familia nos conectamos con nosotros mismos y ayudamos a acomodar el lugar que nos cobija y al que llamamos hogar.

• Una emisora radial: Radio Popular

Compartimos con mi mamá el amor por la radio y nos gusta disfrutar un ratito cada día de algunos programas. Si tenemos que elegir una, nos quedamos con la Popular, porque nos encanta la conexión con el día a día y como nos lleva por diferentes realidades.

• Un artista: Alfredo Ábalos

Si tengo que ponerme a escuchar música disfruto de varios estilos. Lo elijo por su lazo con lo tradicional, pero también indagué por otros artistas como Maná o Los Enanitos Verdes. Paso muchas tardes y noches con la música y descubrí artistas de todos los tamaños.

• Un libro: "La voz ausente", Gabriel Rolón

Cuenta con enseñanzas que pude tomar y me sirvieron en el confinamiento. También me entretuve con los libros de Gabriel Balmaceda. Además indagué por el Martín Fierro.

• Una serie: "Poco ortodoxa"

En el tiempo que sobra me gusta mucho ver series y películas. En el extenso catálogo de propuestas que pude disfrutar me topé con “Poco ortodoxa”, una miniserie que me cautivó con su historia tan real y pude terminarla en poco tiempo. Es altamente recomendable.