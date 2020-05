Con recaudos, la pelota volvió a algunas canchas

Lo que tantos puntanos esperaban desde que se decretó el aislamiento social obligatorio, sucedió. Ya es un hecho: se pueden practicar deportes como el pádel, tenis de mesa, tenis y pelota paleta. Con precauciones y cambiando algunos hábitos, los deportistas de estas disciplinas ya volvieron al ruedo.

El principal impacto en el cambio de hábitos para quienes deciden distenderse practicando estos deportes tiene que ver con el horario: los protocolos solo lo autorizan de 8 a 18.

El presidente de la Comisión de Pelota Paleta de Sociedad Española, Luis Amieva, refirió: “Nosotros ya tenemos las puertas abiertas, estamos coordinando con los socios para organizar los grupos teniendo en cuenta terminación del número de documento y los horarios, ya que los socios acostumbran a practicar este deporte en la noche”.

“Estábamos esperando esta autorización. Los protocolos nos permiten cuatro jugadores por cancha, con turno previo, y tienen que venir al club cambiados, ya que no está permitido el uso de vestuarios”, detalló Jorge Roldán, gerente de Las Vertientes Pádel.

Los adultos están habilitados para hacerlo según terminación de DNI, pero “en el caso de los menores no tienen restricción por DNI, los trae hasta la puerta un adulto, desarrollan la práctica y los retira el adulto a cargo, ya que no está permitido que permanezcan personas que no estén desarrollando actividad deportiva”, explicó Roldán.

El secretario general de GEPU, Karim Neme, habló con El Diario mientras se desarrollaba la reunión de Comisión Directiva. “En este momento estamos reunidos delineando los protocolos para que los socios comiencen las actividades. Hoy (por martes) volvimos al club y comenzaron las tareas de limpieza y reacondicionamiento de las canchas de tenis y del trinquete”, detalló. “Estamos trabajando para incluir a todos —agregó— y darles la oportunidad de volver al club, pero se hará de forma ordenada y respetando lo impuesto por la autoridad sanitaria”.

Puesta a punto. Empleados del club GEPU acondicionan el trinquete. Foto: Martín Gómez.

También regresaron los profesores y sus alumnos. “Estamos priorizando a los chicos que están federados y que compiten a nivel nacional y continental. Hicimos un seguimiento durante la cuarentena y ahora estamos volviendo a la práctica”, dijo Franco Polucci, profesor de pádel.

Todos los turnos tomados

Ariel Ojeda, propietario de Puerto Banus, expresó: “Hoy abrimos las puertas y ya tenemos los turnos de la semana completos. Hubo algunas complicaciones con quienes utilizaban los turnos de la noche, pero lo resolvimos habilitando las canchas para los domingos también”.

“Lo vamos organizando día a día y según la terminación del número de documento. En el recambio de turnos, personal del club desinfecta las áreas donde hay probabilidad de que exista contacto con las manos de los jugadores”, detalló el propietario de las canchas de calle Las Heras.

Jorge Adorno, jugador de pelota paleta, le dijo a El Diario que en el club estaban viendo cómo organizarse: “Somos pocos los que practicamos pelota paleta y algunos tienen más de 60 años, así que tendremos especiales cuidados”.

Lo cierto es que la pelotita ya está autorizada a volar por el aire. “Estallamos de alegría al enterarnos que vamos a poder volver a la práctica, no solo por la pasión, sino también porque somos varias las familias que dependemos de esto para generar ingresos”, resaltó Jorge Roldán.

Para tener en cuenta

• Se puede practicar pádel, tenis, tenis de mesa y pelota paleta.

• El horario permitido es de 8 a 18.

• Hay un máximo de 4 personas por cancha y sin espectadores.

• Los mayores de 60 deben presentar certificado médico.

• Número de DNI par: habilitados domingos, lunes, miércoles y viernes.

• Número de DNI impar: habilitados martes, jueves y sábados.

Preservar una distancia mínima de 2 metros entre personas.