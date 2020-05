El “Puli” Villegas y la felicidad de volver a jugar en el Trinquete

Nunca había estado tanto tiempo sin practicar. Fue una felicidad tremenda escuchar la noticia porque, hacía mucho que no jugábamos”. La palabra es de Alfredo "Puli" Villegas, quien describió su reacción tras enterarse que podrían volver a desarrollar la actividad en San Luis.

La pelota paleta, como así también el tenis, pádel, golf, tenis de mesa, y tiro con arco fueron habilitados como deportes Fase 2. El protocolo indica que no se permitirán más de cuatro jugadores, y deberán asistir con turnos respetando la circulación según la terminación del DNI. “Mi padre —Eduardo Villegas— es presidente de la Federación de Pelota de San Luis y presentó todo lo necesario para que autorizaran la actividad. Entre todos ayudamos a confeccionar un protocolo. Ahora vamos a seguir todas las recomendaciones como debe ser, así la práctica de la disciplina es segura para todos”, destacó el "Puli".

“Antes de entrar se desinfectarán la pelota, los protectores y las paletas. Habrá alcohol en gel en la puerta y la idea es mantener una distancia todo el tiempo. Jugaremos por turnos el tiempo asignado y de nuevo a casa. Con que se pueda jugar un ratito, la alegría es inmensa”, agregó quien en 2019 logró la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima en pelota cuero frontón de 36 metros junto a Pablo Fusto y quien, además, fue semifinalista en el Mundial de Francia en cuero trinquete.

San Luis es una de las primeras provincias del país donde se puede jugar pelota paleta. “En Misiones, por ejemplo, también empezaron a jugar. La verdad es que me pone muy contento el trabajo que se está haciendo acá ante esta pandemia. Por otro lado, tengo amigos en Buenos Aires que no pueden salir aún y eso es durísimo. Y en el exterior, un amigo de Guatemala me comentaba lo mismo, ni los autos pueden estar afuera”, contó Alfredo.

“ A veces a alguno se le rompe una paleta o se olvida un protector, y otro le presta. Ahora eso no se hará más”. Alfredo Villegas.

El entrenamiento en casa

Fueron más de dos meses sin poder entrenar, y eso para un deportista de elite es muchísimo, sobre todo luego de un 2019 cargado de competencias, viajes y grandes resultados. De todas maneras, Alfredo Villegas siguió trabajando en su casa para no perder la forma física: “La verdad es que me ayudó muchísimo mi señora. Entrené mucho en la cochera de acuerdo a lo que me iban diciendo mi entrenador y mi nutricionista, con mucha responsabilidad a la hora de hacer los deberes. Había que estar fuerte y seguir así”.

Claro que hubo momentos de bajón y debió sobrellevarlos. “Hace tres meses que no puedo trabajar, no tengo ingresos y eso te pone nervioso. Pero como me dijo mi entrenador: uno no tiene control de eso porque es un problema de fuerza mayor. Sí tengo control en entrenar y comer sano, en estar bien de la cabeza para cuando esto pase. Esa fue mi motivación”, destacó.

Y en cuanto a no perder el foco, ya que no habrá competencias en el corto y mediano plazo, el "Puli" dijo: “Tenemos que tener paciencia. Algunas competencias internacionales se suspendieron hasta el año próximo y otras no se sabe. Y a nivel nacional, hasta después del invierno tampoco se sabe qué pasará. Veremos, primero está la salud”.