Márcico: "Boca no murió en Madrid, peor es irse al descenso"

El “Beto” aseguró que no tiene comparación. Elige a Tevez, elogia a Gallardo y prefiere a Maradona sobre Messi.

Alberto "Beto" Márcico no se guarda nada. A la hora de declarar va al frente. Confeso hincha de Boca, club en donde también tuvo la posibilidad de jugar, dijo que es peor irse al descenso que perder una final de Libertadores con el eterno rival. Eligió a Carlos Tevez como el jugador más destacado del fútbol argentino, aseveró que Marcelo Gallardo es el mejor entrenador y, entre Maradona y Messi, le puso un voto al Diego. A la hora de hablar de los clubes donde jugó, afirmó que Ferro fue su novia, Boca su esposa y Gimnasia de La Plata su amante.

"Boca no murió en Madrid, peor es irse al descenso. Los que dicen que Boca murió en Madrid están equivocados. Es el folclore del fútbol de donde se puede agarrar River, que tuvo la desgracia más grave de su vida: irse al descenso. Ese día pasé a seis cuadras del Monumental y parecía Vietnam. Estaban quemando y rompiendo todo. No se puede comparar un velorio con un casamiento. Es imposible. Es mucho más grave irse al descenso que perder una final con el eterno rival. Descender, para un grande, es lo peor que le puede pasar. En una final de Copa quizás te volvés a encontrar, pero yo no veo a Boca descendiendo, sería catastrófico", aseguró el "Beto" en diálogo con El Diario de la República.

Mira mucho fútbol. Colgó los botines hace tiempo, pero no su amor por este deporte. Tiene los mejores recuerdos de su paso como jugador. Lleva en el corazón a los tres clubes donde jugó en Argentina (Ferro, Boca y Gimnasia) y guarda un grato recuerdo de su paso por Francia, donde defendió los colores del Toulouse. "En Ferro tuve mis primeros cinco años de carrera, la pasé bárbaro. Un equipo sensacional, con un DT extraordinario como Timoteo Griguol. Fue el trampolín para pegar el salto a Europa, donde tuve la chance de jugar en el Toulouse de Francia; más tarde cumplí el sueño de jugar en Boca, club del que soy hincha. Después, a mis últimos años de carrera los hice en Gimnasia, donde también me mimaron mucho. Siempre lo digo: Ferro fue mi novia, Boca mi esposa y Gimnasia mi amante", señaló.

El "Beto" fue un jugador exquisito, de esos que ganan partidos. Elegante y gambeteador. Hacía la pausa en el momento justo y cambiaba el ritmo cuando había que hacerlo. Tenía gol. Jugaba y hacía jugar. Dice que el fútbol actual mejoró mucho y que, si bien es cierto, Boca y River hacen la diferencia, está todo más parejo.

"Carlitos Tevez es el mejor jugador del fútbol argentino, principalmente por la última parte del torneo, en la que fue determinante para que Boca sea campeón", dijo. Y, a la hora de elegir un DT, no duda: "Marcelo Gallardo es el mejor entrenador. Tiene mucha llegada a los jugadores y es muy estratega".

"En el fútbol argentino actual se ven buenos partidos. Mejoró mucho, aunque River y Boca siguen haciendo la diferencia"

A los 60 años, vive el fútbol de la misma manera que antes. Pasó el tiempo, las hojas del almanaque se caen, pero Márcico no pierde la pasión. Tiene en la mente los dos Nacionales ganados con Ferro (1982 y 1984), el Apertura (1992), la Master (1992) y la Copa de Oro (1993), obtenidas con Boca. "Las recuerdo como si fueran hoy", aseveró. Fueron 18 años de carrera. Un éxito tras otro. Era de esos jugadores por los que valía la pena pagar una entrada. Potrero puro.Prácticamente no hizo inferiores; cuando lo vieron lo metieron en Primera y ahí comenzó a hacer de las suyas.

Siempre está la pregunta recurrente que le hacen a todos los jugadores: ¿Maradona o Messi?, el "Beto" elige al Diego. "Individualmente, Maradona le saca diferencia. A favor de Messi está que hace diez años es el mejor y ganó cinco balones de oro, una locura. Hay que tener en cuenta que 'Lio' lleva una vida más sana de la que tuvo Diego. Además, en la época de Maradona había seis o siete jugadores que estaban en condiciones de pelearle el reinado; ahora el único que le hace sombra a Messi es Ronaldo, no hay más".

Se ilusiona con un Boca volviendo a los primeros planos internacionales, recuperando esa mística que tuvo primero con el "Toto" Lorenzo y después con Carlos Bianchi. No se desespera y sabe que ese momento llegará. Mientras tanto, disfruta el día a día. El "Beto" sigue tirando magia, pero ahora declarando.