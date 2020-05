Una chef internacional busca llevar su mano a los comedores barriales

Puntana de nacimiento y migrante laboral por excelencia, María Victoria Di Gennaro es una experimentada chef de nivel internacional que se ofrece a ayudar para que otros ayuden. Con casi la mitad de su vida dedicada a su pasión, la gastronomía, la joven de 31 años busca extender su mano solidaria y profesional para los comedores barriales, donde la irrupción del coronavirus agravó la situación alimentaria de quienes tienen más dificultades para acceder a una comida sustanciosa.

"Creo que es un buen momento para empezar a motivar y movilizar a los estudiantes de los institutos de gastronomía de San Luis para que sean potenciales capacitadores de la gente que cocina en los comedores de los barrios. Pongo a disposición mi tiempo y conocimientos sobre gastronomía", sostuvo Di Gennaro a El Diario de la República, convencida de la importancia que tienen las acciones altruistas en momentos en que la crisis económica y social amenaza la subsistencia de los más vulnerables.

Varada desde hace dos meses en su hogar natal porque, por la pandemia, debió retrasar un viaje laboral a Estados Unidos, sintió la inquietud de colaborar de alguna manera con los más desfavorecidos. En un principio pensó en ir a cocinar personalmente a los barrios a partir de las donaciones de alimentos no perecederos que recibiera, pero la limitación de recursos la obligó a reformular su plan solidario inicial.

"Hay múltiples formas de preparar comida, sin embargo, la mayoría de la gente que está a cargo de los comedores infantiles no tiene el conocimiento ni la apertura para eso. Si no se sabe cocinar bien un ingrediente, no se pueden explotar todos sus nutrientes durante la cocción o al hacer una conserva", explicó la joven, con hincapié en la importancia de contar con una buena calidad alimenticia, sobre todo en los más chicos.

Ante la falta de recursos propios para concretar su proyecto solidario, la chef dijo que una de las posibilidades es motivar a los empresarios gastronómicos para que pongan a disposición sus cocinas y las transformen en aulas para capacitar a otros cocineros.

"Hay diferentes grupos como 'Gastromotiva' en Brasil y 'Convidarte' en Buenos Aires que hacen un trabajo parecido, capacitan a los responsables de los comedores para que aprendan a conservar todos los nutrientes", indicó Di Gennaro.

Para los que deseen contribuir con su idea solidaria, el contacto es a través de las redes sociales, por Instagram en @oma.sl y por Facebook: oma.cocinasl

También pueden escribir a la dirección de mail omasl.info@gmail.com

Una puntana en Nueva York

Luego de trabajar en distintas provincias argentinas y en diferentes países como Brasil, Chile, Uruguay y Holanda, María Victoria fue convocada para dirigir la cocina en uno de los mejores restaurantes de comida italiana de Nueva York (Estados Unidos), "Il Buco", propiedad de Donna Lennard, una eminencia en el mundillo gastronómico internacional. El viaje quedó pendiente para después de la cuarentena.