Un grupo de veteranos de guerra llevó alimentos a cinco instituciones

Los corazones solidarios de la Asociación Veteranos de Guerra Puntanos en el Sur latieron muy fuerte este jueves cuando pudieron entregar a cinco instituciones las cajas con alimentos no perecederos que juntaron durante una semana. Hicieron la propuesta de la colecta por WhatsApp, en el grupo que integran los 130 mercedinos de la asociación.

Como la agrupación no tiene un lugar físico, decidieron reunirse en las instalaciones del Círculo de Suboficiales. Realizaron un listado con todo lo recibido para poder tener certezas de la cantidad de alimentos y cuántas cajas podían armar. Una vez finalizada esa tarea, averiguaron cuáles eran los lugares con más necesidad.

“Queríamos donar alimentos porque sabemos que por la pandemia mucha gente está necesitando, como también sabemos que los gobiernos hacen lo que pueden, pero a veces no alcanza porque muchos tuvieron que dejar de trabajar. A la idea la propuso uno de nuestros socios y nos pareció una linda iniciativa. Aunque sabemos que esta no es la solución definitiva, creemos que es una ayuda, un granito de arena. Es la primera vez que hacemos una colecta solidaria y una actividad de esta índole, pero seguramente no será la última”, explicó Roque Rodríguez, suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina y presidente de la asociación.

Para poder saber a qué comedores iban a llevar las donaciones, visitaron las redes sociales Facebook e Instagram y lograron el contacto con una agrupación que se formó hace poco y se llama “Nos Ayudamos”. Por intermedio de una de las integrantes conocieron las direcciones de distintas instituciones que se dedican a dar de comer a muchas personas. “Esa chica es la que nos asesoró y, además, ese grupo tiene un referente en cada barrio y van repartiendo un poco en cada lado”, agregó.

Asimismo, comentó: “De lo que recaudamos hicimos una distribución equitativa para cinco donaciones. Y a medida que íbamos recibiendo los alimentos, los higienizábamos de acuerdo a lo que indica el protocolo. Cada caja armada tiene diecisiete paquetes de fideos, cinco de polenta, seis de arroz, cinco de azúcar, tres de yerba, una caja de saquitos de mate cocido, una de té, algunas tienen tres botellas de aceite y otras cuatro, tres cajitas de puré de tomate, latas de arvejas, sal, leche en polvo, una botella de lavandina, jabón blanco y de tocador”, contó.

Lucía Villegas fue en representación de “Nos Ayudamos” a buscar la mercadería. “Tratamos de satisfacer las necesidades de cada barrio. En cada zona tenemos un referente, que es quien se encarga de que llegue a las personas más necesitadas.

Tenemos roperitos comunitarios en cada sector, hacemos ollas comunitarias de acuerdo a los días que nos toca salir y meriendas”, expresó la joven. También remarcó que las cosas que les donaron serán repartidas entre todos para que no queden en un solo lugar, y adelantó que organizaron una rifa, que se abona a cincuenta pesos o con un alimento, para poder ayudar a más cantidad de personas. “Esto nos da una mano muy grande”, dijo alegre Villegas, mientras metía las cajas en el baúl de su auto.

El comedor "Lázaro", ubicado en la calle Brasil extremo sur, en el corazón del barrio Güemes, fue otro de los afortunados en recibir la ayuda. Patricia Ortiz, la encargada, relató que al lugar asisten más de cien personas, mientras que antes del inicio de la cuarentena solo contaban a los niños, que eran aproximadamente cincuenta. “Ahora el número se duplicó. Tenemos el comedor los martes y sábados, y días especiales porque hay casos con problemas de salud, a ellos les damos la vianda casi a diario. Cada vecino viene con un recipiente y se lleva las porciones que necesita. Cocinamos en una olla para 40 kilos y lo hacemos directamente con fuego porque la garrafa no es suficiente”, detalló la mujer.

Por su parte, el presidente de la asociación expresó emocionado, con lágrimas en los ojos: “Nosotros durante la guerra, cuando estuvimos desplegados con nuestro avión de la V Brigada Aérea, el A4 B, tuvimos necesidades afectivas y la sociedad de Villa Mercedes nos hizo llegar cartas apoyándonos, nos hizo llegar abrigos, porque saben que el sur es muy frío. Y en ese momento, en el que más lo necesitamos, estuvieron presentes y sentimos que esto es devolver un poco eso que hicieron por nosotros”, finalizó.



Además visitaron el comedor "Duendes", ubicado en el barrio Eva Perón I, y el que está en las 70 Viviendas. Este viernes llevarán las donaciones al Kilómetro 4.