La rionegrina Sol Castro, una "gigante" de exportación

Para la rionegrina Sol Castro, el básquet es una pasión. Lo lleva en las venas. Abrazó la disciplina desde muy pequeña, cuando tenía 8, y ahora con 20 años se muestra lista para dar el gran salto: emigrar a Estados Unidos. Tras un 2019 lleno de logros personales, la ala pivote de 1,86 metro se prepara para llevar su talento a la universidad Robert Morris del estado de Pensilvania. Quiere estudiar Administración de Empresas con orientación deportiva y adquirir experiencia, además de formarse en la División I de la NCAA, que es altamente competitiva y una vidriera importante para llegar luego a la WNBA.

"Mi sueño es jugar en la WNBA, pero sé que es un nivel muy alto. También apunto a alguna Liga grande de Europa", contó a El Diario de la República la exjugadora de Lanús, quien ya vio sus primeros minutos en Las Gigantes, el seleccionado mayor de básquetbol femenino.

Sol es de Río Colorado y siempre eligió el deporte. Primero probó suerte con la gimnasia artística, pero finalmente se decidió por la "naranja". Fue lo que más le llamó la atención. Jugaba con los compañeros de la escuela en los recreos. Era la única nena. Soñaba con copiar los movimientos, usar las mismas zapatillas, mejorar y poder vencerlos a la hora de tirar al aro. Unión de Río Colorado fue el club donde se formó, el que le permitió conocer la magia, divertirse, aprender, viajar y superar obstáculos hasta desembarcar en 2017 en el "Granate", donde cerró un ciclo exitoso al alcanzar el bicampeonato en el Torneo Federal Femenino de Básquet (TFFB).

"El paso por Lanús fue muy positivo, ya que desde que llegué fui creciendo de a poco y eso se ve reflejado en cosas que he ido cambiando en mi juego y en algunos torneos que pude tener con la Selección estos años", comentó la interna, quien espera en casa la reanudación de la actividad (parada por la pandemia de coronavirus ) y el momento de partir hacia suelo estadounidense. "Quiero aprovechar esta oportunidad al máximo. Estoy contenta con la decisión; también ansiosa y con un poco de incertidumbre, ya que no se sabe cuándo llegará la fecha que tenga que ir para allá".

La riocoloradense, quien tiene como referentes argentinos a Luis Scola y a Ornella Santana, y en el plano internacional a la nor-teamericana Sylvia Fowles, fue reclutada por la inmensa capacidad que posee, pero también gracias a las buenas actuaciones conseguidas la pasada temporada. Brilló en Lanús, se destacó con la Selección U19 en el Mundial de Tailandia (promedio 6,3 puntos y 6,3 rebotes) y cumplió en su debut con la Selección Mayor en el Preolímpico desarrollado en Bahía Blanca.

“El debut en la Mayor me dejó un pantallazo de lo que tengo que mejorar para estar en un buen nivel internacional"

"La universidad se contactó conmigo. Me dijeron que me habían visto en el Mundial de Tailandia, que les gustó mi forma de jugar, que tenían una propuesta para hacerme y si me interesaba. Con el paso del tiempo me fui convenciendo de que era una buena opción y decidí tomarla", recordó. Y continúo: "Con el coach

(Charlie Buscaglia) hablé y me dijo que le gustaría que comience jugando de cuatro (ala pivote) y después me mueva más a lo que es el tres (alero); ir alejándome de a poco cada vez que vaya progresando".

Sol Castro está lista para dar otro salto de calidad. Es una de las jugadoras de mayor proyección en Argentina. Nadie le regaló nada, todo lo consiguió con esfuerzo y dedicación. Entrenó duro para que se le presente la oportunidad y no descansa ni siquiera en cuarentena. "Trabajo mucho la parte física y estoy tratando de mejorar un poco el manejo del balón. Me cuido en las comidas, descanso y me hidrato bien", cerró la rionegrina, que quiere dejar su sello en la cuna del básquetbol mundial.