Realizaron pintadas en las piedras del Cerro de la Cruz

El domingo por la mañana, un posteo por las redes sociales difundió varias fotos de las pintadas hechas sobre las piedras naturales que rodean el reconocido espacio del Cerro de la Cruz, en Juana Koslay.

Desde el municipio armaron un grupo para el operativo de limpieza que borrará el daño que hicieron estas personas sin escrúpulos.

Las pintadas, realizadas con aerosol rojo, dejaron en evidencia que Walter, Juanchi y Alexis, hinchas del "Juve", habían caminado hasta el lugar el 29 pasado, para cometer ese lamentable hecho de vandalismo.

"Estamos muy preocupados por la situación, porque ahí no había pasado nunca", comentó el intendente de Juana Koslay Jorge "Toti" Videla, y agregó que con su equipo de trabajo comenzaron a armar el operativo para limpiar las piedras del sector, ubicado en la Aguada de Pueyrredón y la intersección Malvinas Argentinas.

"No es fácil la tarea pero daremos un informe sobre cómo se hará la limpieza", precisó Videla, porque no es sencillo llegar a cierta altura con los elementos necesarios para que queden en condiciones, y quienes lleguen hasta el lugar no se encuentren con esa imagen en el mítico Cerro de la Cruz, reconocido pico en la sierra que ha sido escalado y caminado por miles de visitantes.

Fotos gentileza