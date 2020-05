Un hombre prendió fuego a su pareja mientras amamantaba a su beba recién nacida

Una joven de 28 años recibió graves heridas tras ser prendida fuego por su pareja, Maximiliano Cayuquil de 21. La mujer tenía su beba recién nacida en brazos cuando el hombre la roció con alcohol y la quemó con un encendedor, en una vivienda de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

El episodio se desencadenó el sábado a la noche luego de una fuerte discusión originada por los celos que Cayuquil tenía sobre el ex novio de la joven.

La mujer sostuvo que todo se inició cuando su novio volvió de la comisaría, donde acudió para denunciar a la ex pareja de ella. “No sé qué habrá escuchado en la comisaría porque cuando regresó me empezó a acusar de haberle mostrado el bebé a quien fuera mi anterior novio", contó en declaraciones a un medio local.

A pesar de las negativas de la mujer, el joven amenazó con llevarse la pequeña, de apenas 15 días. “En ese instante me la dio para que la amamante y cuando terminé, quiso agarrar al bebé. Se paró al lado de la cama y me dijo que me iba a rociar con alcohol etílico para prenderme fuego. Nunca pensé que iba a hacer eso. Me roció y fue a buscar un encendedor, con mi nena al lado y la bebé a upa", contó sobre el dramático momento.

La víctima, quien además de la beba tiene otra hija que estaba presente durante el ataque, fue salvada por una vecina, que enseguida la puso abajo de la ducha.

Al agresor lo encontró la Policía caminando a pocas cuadras de la vivienda que compartía con la joven, en el barrio 5 de Abril. Los efectivos lo llevaron a una seccional policial, en donde fue acusado de "homicidio agravado".

Tras recibir algunas curaciones, la joven fue dada de alta para continuar con su recuperación en su casa. Sin embargo, como consecuencia del ataque, además de sentirse muy dolorida, se ve impedida de amamantar a la beba.

La mujer reveló que el agresor, al que hace dos años conoce, y que con el que comenzó a convivir desde hace doce meses, ya la agredió en situaciones anteriores, aunque nunca antes lo había denunciado.

NA