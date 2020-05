“No me explico cómo pudo suceder un hecho que estaba fuera de lo previsto por la Diócesis”

Monseñor Pedro Martínez, que tuvo un domingo agitado pero lleno de felicidad al celebrar las misas en Renca y Villa de la Quebrada con unas pocas horas de diferencia, se refirió a un hecho que tomó mucha trascendencia, que fue la ceremonia oculta en la que detuvieron a unas 8 personas.

“Es lamentable lo que ha pasado, a nadie le gusta que lo saquen de una iglesia, ni a las autoridades les gusta sacarlos de ese lugar. Lo que sí, me llama mucho la atención porque en la carta pastoral yo les pedí a los sacerdotes que se lleven a cabo (las misas) sin los fieles. No me explico cómo es que pudo suceder este hecho fuera de lo previsto por la Diócesis. Creo que es un hecho aislado, la mayoría de los sacerdotes respetan. Creo que debemos respetar estas normas nacionales, provinciales y municipales porque parecen objetivas” expresó el religioso y agregó: “Escuché muchas cosas sobre lo que pasó, no hay ninguna persecución, es un problema de cuidarse y cuidarnos a todos”.

Por último el máximo referente local de la Iglesia Católica contó que tomó cartas en el asunto: “Hablé con alguno de los interesados y también con el sacerdote, y sabían de la existencia de mi carta pastoral que pedía celebrar misas sin fieles, pero también hay una buena intención por parte de ellos de mantener distancia, de cuidarse, pero es romper una regla objetiva, todos estamos haciendo el esfuerzo, católicos y no católicos, por respetarnos”.