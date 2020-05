Merlo: festejaron un cumpleaños en plena cuarentena y detuvieron a seis personas

Son todos mayores de edad, que no permitieron el ingreso de la policía. Secuestraron autos, motos y camionetas.

No hay nada mejor que un asado, aunque en estos tiempos no se puede realizar reuniones sociales por la pandemia. Un grupo de merlinos no entendió el concepto y se juntó para festejar un cumpleaños, por eso seis personas fueron detenidas por el personal de la Comisaría N°26.

Relaciones Policiales informó que el hecho ocurrió a las 18 donde estuvieron involucrados seis mayores: cuatro hombres y dos mujeres. Todos violaron la cuarentena.

Los uniformados secuestraron bebidas alcohólicas, comida y los siguientes vehículos: 4 autos, 3 motos, 1 utilitario, 2 camionetas pick up, de una vivienda ubicada en calle Chumamaya.

El personal policial constató el hecho pasadas las 14 de ayer, pero al no permitirse el ingreso de los uniformados al inmueble, lo hicieron horas después con autorización judicial.

Los efectivos de la 26 tuvieron la colaboración de la División Respuesta Inmediata Motorizada, del COAR y Lucha contra el Narcotráfico de la Unidad Regional III, mediante mandamiento judicial extendido por el Juzgado del Crimen de la Tercera Circunscripción Judicial.