"El Bocha" Houriet, el relator del pueblo que conquistó el país

Tipo sencillo si los hay. Perfil bajo. Familiero. Amigo de sus amigos. Agradecido de la vida. Es "El Bocha" Houriet, la voz del gol en Cadena 3. Nació hace 57 años en Villa María, Córdoba, ahí dio sus primeros pasos, cuando camino al colegio imitaba a los grandes relatores y soñaba ser como ellos. Se ve que algo de vocación tenía, porque hace 30 años que con su voz cautiva a todos los argentinos.

Relató goles de todos los gustos y de todas las figuras, hasta se dio el gusto de gritar un gol de Argentina ante el coronavirus. Fue algo que nació casi como un juego y terminó siendo un hecho de esperanza, además de dejar un mensaje. "No pensé que iba a tener tanta repercusión. La idea, en este tiempo sin deporte, era relatar goles viejos", dice "El Bocha" a El Diario.

Ahora vive un presente de película. Actualmente reside en Carlos Paz, pero no fue todo color de rosa. Para llegar adonde llegó tuvo que batallar mucho. De chico no la pasó para nada bien. Le costó todo el doble. Hasta que un día se animó al desafío de relatar en la radio del pueblo. Fueron dos años de aprendizaje y de experiencia. Ahí hizo sus primeras armas. "Al principio salió muy mal. Después fui mejorando, encontrándole la vuelta al oficio, que como cualquier otro necesita una preparación y yo no la tenía. Sin estudio y sin la chance de aprender a través de alguien fui haciendo camino al andar", asevera.

Después de dos temporadas en Berrotarán, le llegó la oportunidad de pegar un pequeño salto en su carrera. Se fue a Radio Río Cuarto, una emisora de las importantes en la provincia. "Estuve un año siguiendo la campaña de Estudiantes en el Regional. Fue una linda experiencia. Pasar de una radio de pueblo a una emisora con tanta llegada fue una inyección de ánimo", afirma. Y la frutilla del postre llegó en 1990 cuando recibió el llamado de Víctor Brizuela para hacer una prueba en LV2 Córdoba. Sintió que había tocado el cielo con las manos. El debut en "La Docta" fue un partido entre Racing y Douglas Haig en cancha de Instituto. "Parece que gustó, porque de ahí en más no paré", dice con esa voz que lo caracteriza.

"El Negro" Brizuela —falleció en 2009— es su referente. Fue quien lo llamó, lo formó y su padre durante los 20 años que trabajaron juntos, los cuatro primeros en LV2 y los demás en Cadena 3.

Si bien es cierto que estuvo en tres mundiales, destaca a Rusia 2018. "Ahí tuve la oportunidad de relatar Argentina. En Alemania 2006 y en Brasil 2014 no se me presentó esa chance. Así que para mí el de Rusia es el Mundial que me marcó", señala.

Sus ojos toman un brillo especial cuando habla de Diego Maradona y de Lionel Messi. "Son los dos más grandes jugadores que vi. Sin entrar en comparaciones. Son dos genios del fútbol que tuve la oportunidad de relatarlos", dijo.

Aprovecha cada instante de la cuarentena para disfrutar de la familia, su gran puntal. Tiene un estudio montado en su casa y de ahí participa en distintos programas de Cadena 3. Pasa más tiempo con su gente, esa que lo bancó y lo banca de sus ausencias los fines de semana, porque así es la vida del relator. "Te perdés bautismos, cumpleaños, reuniones familiares, fiesta de egresados y si con todas esas faltas no tenés una familia que te apoya, es muy difícil seguir con la vida del periodista", asevera.

Valora todo. Hasta las pequeñas cosas. Esas que para muchos son insignificantes, para él son importantes. Una mirada con "La Gringa", su señora. Compartir un mate con sus hijos. Jugar con sus nietos. Y en esta época de cuarentena extraña todo eso. "Ojalá que esta pandemia deje un mensaje, que no pase con tanto dolor por el mundo sin nada que dejar", comenta mientras mira el teléfono, lee la pregunta y prepara la respuesta.

Es el turno de hablar del fútbol sin público. Algo que no lo convence. "Es como cantar a capela. Va a faltar el coro, que es la gente. Le va a faltar música a la canción que es el fútbol", afirma.

No descansa ni cuando descansa. Es un apasionado de la familia, del fútbol, del relato. Está agazapado en su casa esperando que pase todo esto. Quiere abrazarse con todos. Volver a relatar. Ese pibe de barrio que iba al colegio imitando relatores por las calles del pueblo, hoy es una de las voces más importante de Argentina. Un grande del relato y de la vida. Sinónimo de humildad y de buen tipo. Simplemente "El Bocha".