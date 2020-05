Solange Mercado: "Me refugio mucho en la música en estos tiempos"

Un día después de su cumpleaños, Solange Mercado se levantó inspirada. Tomó lápiz y papel y comenzó a escribir "Salvá a la humanidad", una canción que busca la unión a raíz de la pandemia que movilizó al mundo. Con la melodía de "My heart will go on" de Celine Dion, Solange le puso la letra y la subió a sus redes sociales con la suerte y la sorpresa de que sus seguidores, familia, amigos y colegas la replicaron al instante. El deseo de cumpleaños se cumplió.

"Comencé un nuevo año muy inspirada. Con la melodía en mi cabeza logré sacar palabras que venían del corazón, siempre con la fe en Dios muy presente, porque siento que será quien nos salvará de lo que atravesamos", expresó la cantante que se aferra a sus creencias para crecer como persona y artista.

Solange, que también es conocida como "La voz dulce de San Luis", pasa sus días de aislamiento en su casa, rodeada de música y buena onda que día a día intenta transmitir a sus seguidores por las redes sociales.

"Me refugio mucho en la música en estos tiempos tan tristes. Todos los días trato de cantar y sacar canciones nuevas. Mi familia y mis amigos me apoyan desde sus casa como también mis seguidores que me alientan a seguir adelante. Me llena mucho el corazón saber que están firmes a pesar de la distancia", contó la cantante.

Mercado incursiona en el mundo de la música desde hace siete años y ya cuenta con cinco discos en su carrera. "Hago cumbia, bachata, cuarteto y canciones melódicas. Me siento bendecida por cada paso que di en este tiempo", concluyó.

Algo más de Solange

• Una película: Milagro en la celda 7

Ideal para esta cuarentena. Una película triste, pero muy real que con su historia tan cruda nos hace reflexionar como sociedad y rebusca en los valores de cada ser humano. Hay que verla con un pañuelo para secar las lágrimas.

• Un libro: La Biblia

No soy muy lectora, pero La Biblia me acompaña desde que soy pequeña. Es sagrada para mi y más en estos tiempos tan turbulentos donde necesitamos un refugio.

• Una serie: Apocalipsis

Es una serie brasilera que nos ayuda a tomar un poco de conciencia sobre lo que sucede y vivimos actualmente. Refleja que todo lo que nos pasa es por el hombre. Nos tenemos que poner una mano en el corazón y empezar a cambiar mentalidades.

• Un artista: Whitney Houston

Está bueno escuchar canciones retro o del recuerdo para transportarnos a viejos tiempos, cuando había otras costumbres más lindas y entrañables. Sus canciones son ideales para relajarse en tiempos de cuarentena.

• Un programa de televisión: Latiendo corazones

El reality te muestra cómo formarte como artista, con jurados que te encaminan. Podés ver cada detalle que pasamos por alto, como por ejemplo, poner el corazón en cada canción y transmitir lo que uno siente en un escenario.