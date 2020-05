El coro de la ULP grabó un video del tema “El amor puede salvar”

El calor humano que se genera cuando una persona se encuentra con otra se añora detrás de las pantallas de los artistas que integran el coro de la Universidad de La Punta. Los cantantes cuentan los minutos para encontrarse arriba del escenario o en el aula para entrenar sus voces.

Para amalgamar la espera y sentirse más cerca, los directores Alejandro Moretti y Daniela Pereyra Jameson decidieron coordinar las 45 voces en un mismo video y así salió la interpretación de “El amor puede salvar”, la canción compuesta por el dúo Orozco-Barrientos y que al subirse a las redes sociales de la ULP emocionó a los oyentes. El producto terminado combina perfectamente precisión, trabajo en equipo y talento.

“Fue una experiencia hermosa y nutritiva. Trabajamos junto con Denis Norambuena que nos aportó un tutorial para grabar sin inconvenientes. Se lo pasamos a los integrantes del coro y a la distancia ayudamos a los integrantes cuando mandaban algo fuera de tono, desafinado o menos iluminado para tener un cierto equilibrio visual. Siempre tuvimos en cuenta que lo hacían con su teléfono celular y sin una ayuda técnica de respaldo”, explicó Daniela, que también se animó a cantar con sus dirigidos.

En 48 horas los coreutas ya tenían sus videos listos y solo restaba ensamblar las voces para que el producto se presente. “Quizá la edición tardó mucho más porque la ULP genera otros contenidos y está muy activa. Ahora se puede disfrutar en las redes sociales”, agregó la directora escénica.

La canción del dúo mendocino fue elegida por su letra esperanzadora y la originalidad de su melodía. “Tiene una poesía particular y muy emocionante que nos movilizó a todos. Quizá la canción no es tan popular como las que se escuchan para estos momentos, pero la idea era no caer en los lugares comunes con un mensaje claro, que el amor puede salvar, pensar en el otro y que uno se salva a raíz de las buenas acciones”, agregó Pereyra Jameson.

Por el aislamiento obligatorio, todo cambió para los directivos del grupo, pero no las ganas de seguir a pesar de la situación. “Días antes de la cuarentena, Alejandro armó una red con directores de todo el mundo donde nos aportan conocimientos, consejos y tips para trabajar en estos tiempos de virtualidad”, expresó Daniela, que se prepara para recibir a los nuevos alumnos.