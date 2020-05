Villa Mercedes: estacionar en el centro se volvió una odisea

Desde que abrieron sus puertas los comercios minoristas, estacionar un vehículo en el centro de la ciudad de Villa Mercedes se ha convertido en una tarea difícil. Con el afán de dejar sus autos y poder hacer trámites o compras, muchos conductores cometen infracciones ocupando paradas de colectivos, rampas para discapacitados y hasta ingresos a garajes. La mayor congestión es en horario matutino.

En su mayoría, los ciudadanos coinciden en que tratan de salir de sus casas con tiempo porque demoran entre diez y quince minutos hasta encontrar un lugar para depositar el rodado.

Las principales arterias de acceso al microcentro están valladas desde prácticamente el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La medida fue acordada entre la Municipalidad y los comerciantes para impedir la circulación vehicular. Es decir, las calles habilitadas para estacionamiento están distanciadas de la zona de bancos y negocios. El movimiento ha crecido notoriamente en el transcurso de la semana, lo que muchos relacionan con la apertura de los locales.

"Demoré en estacionar, aunque es lo normal en el centro en un día cotidiano, o sea, cuando no había cuarentena. Puntualmente buscaba un lugar cerca del comercio al que fui, porque compré unas cositas para mi hijo y es un paquete grande y no iba a poder caminar mucho llevándolo. Pero con las calles cortadas se imposibilita llegar a los bancos, por ejemplo. Hay que dejar el auto un poco más retirado y, si vivís cerca, te conviene venir caminando", expresó Luciana Novillo, una vecina. Además, acotó: "La gente ha aprovechado para salir a distraerse, me parece, más que para venir a comprar".

Otra vecina comentó que buscando un lugar para estacionar tardó cerca de veinte minutos, lo que hizo que llegase tarde al turno que tenía en el banco.

Maico Zárate, otro de los conductores, también coincidió con el análisis. "Cada vez es más difícil porque como hay calles cerradas, mucho cordón amarillo y ahora no funciona el estacionamiento medido, todo eso va disminuyendo las posibilidades porque los lugares se llenan enseguida, y al mediodía es todavía más complicado", expresó.

El estacionamiento está liberado porque el 30 de marzo finalizó el contrato con la empresa Eycon, que tenía a cargo el Sistema de Estacionamiento Mercedes Inteligente (SEMI). El Municipio había adelantado que implementaría otra forma de ordenar los vehículos, que sería gestionada desde el Estado, pero el lanzamiento de la nueva metodología, que llamarán Sistema de Estacionamiento Medido y Ordenamiento Vehicular (Semov), fue postergado hasta que finalice la cuarentena.