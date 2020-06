Desapareció tras la muerte de su perro y continúan buscándolo

Servando Ismael Quiroga tenía un vínculo tan especial con su perro, Airo, que la muerte del animal le produjo un dolor insufrible, al punto que desapareció casi sin dejar rastros. Siete años después, su hermano menor, Domingo, reactivó la búsqueda con la esperanza de reencontrarse con el hombre que se marchó sin despedirse de nadie, salvo de su mascota fallecida.

“Siempre decía que cuando el perro muriera, él se iba a ir también. Nunca lo tomamos en serio, pero una semana después de perderlo, desapareció, el 14 de diciembre de 2013, y no lo volvimos a ver. Andaba muy enojado conmigo porque una vez me pidió que le cuidara al 'Airito', pero yo no podía por un problema de salud. Cuando nos cruzábamos por la calle no me saludaba”, dijo Domingo, quien tiene 73 años, cuatro menos que su hermano Ismael (quien actualmente tendría 77), a quien recuerda cariñosamente como a “un viejo cascarrabias”, una característica que los identifica a ambos, según admitió.

Para engrosar el manto de misterio, hay un dato que desorienta aún más a la familia Quiroga. A principios de febrero de este año, Domingo realizó una exposición en la Comisaria Sexta de la capital puntana, en la que relató que la última vez que su hermano cobró la jubilación por caja fue el 30 de enero de 2014, casi un mes y medio después de esfumarse, según le informaron personalmente en la sede central del Banco Nación de San Luis. Luego de que en esa entidad se negaran a suministrarle más información, se dirigió hacia la delegación de Anses, donde le dijeron que la extracción se realizó en la ciudad de Vicente Solano, provincia de Buenos Aires.

El documento policial agrega también que, en el momento de la desaparición, uno de los hijos de Ismael, Diego Quiroga, tenía domicilio en esa localidad bonaerense y sería un integrante de la Policía Federal. Pese a que lograron reconstruir los últimos movimientos de su padre, el muchacho negó haber tenido contacto con él, según afirmó Domingo.

“Se había mudado a la casa de una hermana sobre la calle Justo Daract, en la misma zona donde enterró al perro, cerca de la Virgen que está en Martín de Loyola y la avenida Eva Perón. Lo buscamos con mis sobrinos por todas partes, hasta fuimos por los hospitales y la morgue, pero tampoco tuvimos suerte. Aunque siempre amenazó con que se iba a ir cuando muriera el perro, yo no creo que se haya suicidado, para mí que está vivo. En los primeros años después de que desapareció pensaba mucho en él y ahora de vez en cuando sueño que trabajamos juntos”, contó Domingo, quien agregó que su hermano trabajó en el área de mantenimiento de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en la Fundación Favaloro.