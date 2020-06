Una pareja de puntanos dio el "sí" en medio de la pandemia

Mauro y Mariana no pudieron darse un beso, pero sellaron su unión con un saludo de codos.

“Fue una espera bastante larga, pero valió la pena", dijo emocionado Mauro Dorigoni (26), quien el viernes, junto a Mariana García, de la misma edad, sellaron su amor en el Registro Civil de Terrazas del Portezuelo. Fue el primer casamiento de la cuarentena en la ciudad capital y el cuarto en toda la provincia. Los otros se realizaron en Villa Mercedes, Merlo y Carpintería.

El primero en llegar al registro fue Mauro, quien estaba acompañado por su familia. Al entrar se colocó un tapabocas blanco y se sentó en el lugar que tenía designado. La cita era a las 12:30, pero para darle un poco más de suspenso a la situación la novia se hizo esperar. Unos segundos después Mariana entró y los ojos del futuro esposo se iluminaron.

La joven se ubicó al lado de su novio y los dos escucharon atentamente a Shadia Ross, quien presidió la unión. Luego tomaron una birome, plasmaron su firma en un libro rojo y chocaron sus codos como símbolo de celebración, ya que no se permiten los besos. Solo estaban los testigos y los padres de cada integrante de la pareja, quienes también tenían tapabocas y mantuvieron la distancia mínima de dos metros.

La flamante pareja tenía fecha de casamiento para el 20 de marzo, el mismo día que se decretó el aislamiento obligatorio en el país. Al ser una actividad esencial, el Registro Civil continuó con algunos de sus trámites, como por ejemplo nacimientos, defunciones y casamientos in extremis, que se dan cuando uno de los contrayentes está a punto de morir.

"Estuvimos un mes y medio separados. Yo me quedé en la casa de mis papás y él con su familia. Recién hoy podemos celebrar nuestro amor", comentó sonriente Mariana, y señaló que el sábado será la unión religiosa en la iglesia evangélica Bautista, ubicada en la ciudad de La Punta, donde su papá es pastor y tendrá el honor de unirlos. Además, explicó que no serán más de diez personas y que cumplirán con el protocolo. "No podemos desobedecer y poner en riesgo la salud de todos. Ya tendremos tiempo para celebrar", dijo.

Al enterarse de que se reanudaron los casamientos, los jóvenes no se quedaron atrás y comenzaron a investigar. "Tenemos un amigo que trabaja en el registro y nos mantuvo informados. Nos decía que teníamos que esperar, pero cuando nos dio la noticia pedimos un turno y fuimos directo a la oficina. Después volvimos otras cinco veces más, hasta que nos dieron la fecha y la hora definitiva", contó Mauro, mientras tomó de la mano a su esposa y los dos saludaron al resto de su familia que los siguió a través de la aplicación Zoom.

"Tenemos amigos y primos que viven en Neuquén y Buenos Aires, quienes aunque no pudieron venir de todas maneras estuvieron presentes por este medio", manifestó la joven, quien destacó el trabajo de prevención de coronavirus de la provincia de San Luis, que hoy les permitió poder cumplir su sueño. "Esto es un puntapié para que otros puedan casarse. Tendremos fotos con barbijos que quedarán para el recuerdo", expresó.



Actividad. Los casamientos solo se realizan los días viernes de 9 a 13. Foto: Shutterstock.

Aseguran que hay una alta demanda de casamientos: dicen que hay 10 parejas a la espera de colocarse las alianzas

La jefa del área del Registro Civil, Shadia Ross, fue la encargada de unir a Mauro y Mariana. Comentó que luego de que el Comité de Crisis autorizó los casamientos, tienen una gran demanda y que hasta la semana pasada había 10 parejas a la espera de ponerse las alianzas.

Precisó que quienes quieran pedir un turno lo deben hacer a través del correo electrónico direccionregistrocivil@gmail.com

Además, señaló que se debe cumplir con el protocolo, el cual permite hasta un máximo de 10 personas, el uso de barbijos, distanciamiento de dos metros entre cada uno de ellos y alcohol en gel.

Entre los requisitos que solicitan, destacó que la pareja debe llevar el acta de nacimiento de cada uno de los cónyuges, fotocopia de los testigos y el sellado que se puede obtener mediante el sitio web de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos.

"Es algo novedoso, nunca pensamos vivir esta situación, pero por lo menos en San Luis se puede hacer, porque en otras provincias todavía se mantiene la cuarentena estricta. Celebramos el amor", dijo Ross.