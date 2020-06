Aseguran que la transmisión de COVID-19 de madre a bebé es mayormente posparto

Aseguran que la COVID-19 no se transmite a través de la leche materna. Foto: shutterstock.

El coronavirus afecta de la misma manera a embarazadas que a la población en general y "la transmisión de este virus de madre a hijo o hija se produce, la mayoría de las veces, en el posparto", informó este martes el Hospital Garrahan a través de un comunicado en el que subrayó que no está contraindicada la lactancia de mamás infectadas.

El contagio en embarazadas no difiere del resto de la población general en cuanto a su forma de adquisición, de transmisión y de gravedad; en general los cuadros clínicos son los mismos, y aunque existe riesgo de transmitir la infección al recién nacido, en la mayoría de los casos se produce en el período posnatal, se recalcó.

"Es raro que suceda por transmisión congénita intrauterina", indicó Griselda Berberian, infectóloga del servicio de Epidemiología e Infectología del Hospital Garrahan, y agregó que "la transmisión de COVID-19 de madre a hijo o hija se produce, ya sea a través del contacto con la madre infectada, por alguien del entorno, o bien a través de las superficies o algún elemento contaminado".

Algunos estudios muestran que un 15% de los niños con madres que tengan el virus se va a infectar; los pacientes neonatales tienen una amplia diversidad de síntomas, pero en general son leves.

La COVID-19 no se transmite a través de la leche materna, y aunque existen estudios que demostraron la presencia del virus, no se sabe qué valor infectivo tiene y, por eso, no está contraindicada la lactancia en los hijos de mamás con esta infección.

Télam.