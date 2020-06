Con cambios y nuevos desafíos, los talleristas retoman las clases

Quienes eligen propuestas artísticas o recreativas para adquirir nuevos conocimientos o simplemente para sumar un pasatiempo dejaron las pantallas atrás y volvieron a las clases presenciales. Y es que un gran porcentaje de talleristas locales retomó sus actividades aplicando los protocolos obligatorios y sorteando los desafíos de enseñar en tiempos de distanciamiento social y tapabocas.

El Diario habló con algunos profesores y profesoras que hace unas semanas arrancaron con la nueva agenda. Gabriel Rodríguez es uno de ellos. El bailarín dicta danza y elongación en Portal 271, y contó que tuvo que reducir la cantidad de participantes. "Uno vuelve al modo presencial con una capacidad limitada de acuerdo a los metros cuadrados que tenés en el lugar. Más allá de eso, establezco un límite de personas para poder manejarlo. Antes de la cuarentena venían quince por encuentro y ahora son solo cinco", señaló.

A su vez, añadió: "En mi caso doy las clases bajo el protocolo que está dispuesto para entrenamientos y que permite recibir a más estudiantes, pero prefiero que sean grupos pequeños para que haya una distancia importante", dijo.

En cuanto al mantenimiento del lugar, comentó que pusieron trapos de piso con lavandina e higienizan los espacios comunes constantemente. "Entre clase y clase hay media hora para poder limpiar los ambientes. Además, las personas que vengan pueden dejar sus cosas en una zona en la que no tienen contacto con otras pertenencias. Y tenemos una entrada y una puerta de salida distintas para que no haya una recirculación", aseguró.

Federico Goria, director de la escuela de música Underground, coincidió en que retomar parcialmente el método habitual es un reto. "Nosotros comenzamos en junio y fuimos de a poco. Primero nos regimos por la terminación del DNI, pero luego lo modificamos cuando se pudo salir sin ese requisito. Hubo algunas clases que no arrancaron, sobre todo las que son muy numerosas o las que están destinadas a chicos de cinco o seis años, porque sabíamos que se iba a complicar mantener el distanciamiento. Los niños son muy inquietos y por lo general suelen jugar, empujarse o tener más contacto", mencionó.

El músico dijo que por ahora las prácticas son en las aulas más espaciosas de la casa donde funciona la institución y que a los talleres asisten hasta tres personas. "La idea es que cada uno traiga su propio instrumento y que en caso de que no se pueda, prestarle uno de la escuela, pero siempre se desinfecta antes y después de usarlo. De todas maneras, no suele suceder con frecuencia. También se les provee alcohol en gel", agregó.

Aunque los docentes manifestaron que volver al "cara a cara" es un desafío, para Natalia Ponce, una villamercedina que capacita en la producción de cerámicas, no fue tan difícil. La tallerista recibe a mujeres de todas las edades y señaló que tomaron "muy bien" las medidas de distanciamiento. "Todas tenemos tapabocas, alcohol en gel en la mesa y ya no compartimos el mate ni tampoco nos saludamos. No abro más la puerta y habilité el portero para que ninguna tuviera que tocar los picaportes. Son cambios, pero todas están habituadas a hacerlo en sus casas con sus familias", comentó.

Asimismo, indicó que tuvo que reducir los grupos y añadir un horario nuevo para que todas puedan asistir.

"Si bien ya volvimos a las clases normales, sigo con algunas videollamadas y acompañando a las que no pueden venir por ser factor de riesgo", finalizó Ponce.