Luis Robinson empieza un programa de radio en Villa Mercedes

Tras pasar cuarenta años lejos de Villa Mercedes, el amor llevó nuevamente a Luis Robinson a su ciudad natal. Tiempo atrás, el legendario armoniquista del rock y el blues nacional se enamoró perdidamente de Laura, su compañera hasta la actualidad, y se entusiasmó con la idea de regresar a la localidad que lo vio nacer y donde vivió hasta los 8 años.

Alejado de los escenarios, como todo artista que vive con nostalgia esta pandemia, Robinson decidió reinventarse y transmitir la música por otro lugar. Este sábado, de 14 a 17, comenzará un nuevo programa de radio, “La rueda de la fortuna”, un proyecto que lo encuentra entusiasmado y con ganas de compartir sus gustos musicales con la audiencia de la emisora Doctor Rock.

En el nuevo ciclo, el público podrá compartir con Luis su pasión por la música que lo convirtió con el tiempo en un auténtico melómano. Sus gustos más íntimos, entrevistas con colegas y recorridos por bandas de todo el país y el mundo serán algunos de los pasos que dará el artista por la radio. Luis ya incursionó en ese formato y pretende que este proyecto entusiasme a la audiencia tanto como lo está él.

“Será un programa ecléctico donde pasaré un poco de todo. Van a conocer mis preferencias personales, después tendré minientrevistas con amigos que cada fin de semana oficiarán de columnistas ocasionales para que me cuenten cosas de sus ciudades, actividades, proyectos, entre otros. También pensaré en las bandas emergentes y voy a abrir los micrófonos para que la gente las escuche y empiece a conocerlas”, adelantó Robinson.

"Las vueltas de la vida me dieron la suerte de pasar esta cuarentena en la ciudad que me vio nacer", Luis Robinson.

Luis sabe de música, escenarios, artistas y discos. En su infancia comenzó a interesarse por las melodías que salen de la armónica, pero fue con Norberto "Pappo" Napolitano, con quien se consagró como artista. De la mano de “El Carpo” logró posicionarse en el ambiente rockero del país y tocar en diversos escenarios de todo el mundo.

Pero Robinson no era habitué de los escenarios mercedinos. Muy pocas veces pudo venir a la provincia luego del último recital de "Pappo" en el 2005 y tenía una deuda pendiente con la ciudad que lo vio crecer. “Toqué en el aniversario del bar Stone y en una edición del Calle Angosta Rock, pero siempre me quedaba un gusto amargo. Quería más. El año pasado me animé a convivir con mi compañera y nada menos que en Villa Mercedes”, contó el músico.

Además del proyecto radial, Luis dicta clases online de armónica. En su juventud fue el primer docente de ese instrumento vinculado con el rock y el blues y cosechó muchos alumnos. Los años pasaron y dejó la docencia porque se dedicó a tocar, grabar y girar. Para aprovechar las horas de cuarentena, decidió regresar a la enseñanza con alumnos antiguos y otros que se sumaron al enterarse que volvería. “Tuve que captar nuevos alumnos, hacer teleconferencias y videollamadas, algo nuevo para mí, pero nada que no pude lograr con un poco de atención y dedicación”, concluyó.