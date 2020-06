Graciela Cabral, referente de una lucha que nació de la tragedia

Ha pasado tiempo, pero esa cachetada que te da la impunidad se siente como el primer día y duele cada vez más", dijo Graciela Cabral con un tono tajante y la voz entrecortada. El 18 de junio se cumplieron catorce años de la tragedia que la impulsó a luchar por la seguridad vial. Ese domingo del Día del Padre, pero del 2006, perdió a su hija Vanesa en un accidente de tránsito. Desde entonces, la mujer que encabeza la ONG "Sí a la vida" busca concientizar a través de charlas, talleres y actividades culturales.

Aunque pasó más de una década, el dolor y la indignación de Graciela y su familia permanecen intactos. Pero eso no la detiene, es más, la incentiva a acompañar a otros y otras que también perdieron a un ser querido a causa de la irresponsabilidad al volante. Junto a Luisa Gonzáles, encara un dúo de madres llenas de coraje que se encargan de esparcir su mensaje entre grandes y chicos.

"Uno con el tiempo va procesando esa pena y esa pérdida irreversible. La Justicia lo tendría que aliviar, pero este no es el caso. A pesar de ello, vas aprendiendo a convivir con tu dolencia y la transformás en un servicio que sea útil para todos. Eso es lo que hicimos, ponerlo a disposición, especialmente porque no sabemos cuándo nos puede volver a tocar, nadie está exento a que le pase. Por eso nos abocamos en esta tarea o actividad de desplegar acciones para que todos tomemos conciencia, y para que podamos vivir sin producirnos tanto daño", dijo.

Cabral tomó la decisión de militar por la seguridad vial cuatro años después del fatídico suceso. Ella contó que luego de "tanto golpear puertas y pedir ayuda", y no encontrar respuestas por parte de la Justicia villamercedina, decidió sumarse a la campaña nacional "Estrellas Amarillas", una movida que busca recordar a las víctimas pintando el lugar donde fallecieron o resultaron heridas. "Me fui juntando con algunas madres y padres que habían pasado por lo mismo, en ese entonces también me encontré con Luisa. Luego me contacté con Julio Ambrosio, quien comenzó con la red pero en Córdoba; él perdió a su hija en abril del 2006. Otra chica que colaboraba con nosotros me contó sobre el hombre y que pintaba las estrellas amarillas. Poco después supimos que fue Teresa Mellano, la actual presidenta de la campaña a nivel nacional, la primera en llevar adelante la iniciativa", recordó.

Desde entonces, y acompañada de otros integrantes, organiza talleres, charlas en las escuelas y en diversas instituciones. A su vez, la ONG forma parte del Consejo Municipal de Seguridad Vial que se formó hace dos años, luego de que la ciudad declarara la emergencia en la temática. La pandemia obligó a la organización a frenar sus actividades, pero Graciela comentó que ansían volver, especialmente a las aulas. "Nos gusta mucho poder llegar a los chicos, ellos tienen más conciencia de lo que sucede. Es importante hacer foco en la educación, sería realmente bueno que se transforme en una materia más en las escuelas. Creo que de esa forma vamos a poder cambiar las cosas", consideró.

"Un caso sin respuestas"

Vanesa Davi de 17 años, su hermana menor, su amiga Julieta Coria de 16 y Fernando Staurini de 19 terminaron estrellados contra un poste de luz de cemento, luego de que Staurini decidiera ir a 98 kilómetros por hora en un barrio tranquilo del oeste. Como consecuencia, la hija mayor de Graciela murió en el acto y Julieta resultó herida, pero falleció pocos días después. Los únicos sobrevivientes fueron el conductor y la hermana menor de Vanesa. "Los vecinos ayudaron a las chicas, pero no fue suficiente. El joven llamó a sus familiares y se fue. Eso fue abandono de persona, lamentablemente no era algo que la ley contemplara en ese momento", manifestó Cabral.

La causa, que está bajo la carátula "Averiguación de homicidio culposo agravado", aún no tiene sentencia. "La Cámara 1 de ese entonces dictaminó la falta de mérito porque decían que el chico iba por el carril que le correspondía. Para nosotros fue descabellado, desestimaron las pruebas: una pericia mecánica del auto, dos muertes y cinco testigos que aseguraban que el que manejaba iba a altísima velocidad. Después hubo algunos jueces y fiscales que quisieron revertir esa falta de mérito, pero aún estamos esperando", contó.

"Siento que nunca tuve justicia y estoy muy decepcionada. Staurini no ha sufrido ningún tipo de sanción y fue un asesino al volante", reclamó.