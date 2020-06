Saporiti, el amigo de Bilardo que fue ayudante de Menotti

Roberto Marcos Saporiti es un privilegiado, un tipo tocado por la varita mágica. Tiene un vínculo muy cercano con los únicos dos entrenadores que fueron campeones del mundo con la Selección Argentina. Jugó con Carlos Bilardo en Deportivo Español (1963) y fue ayudante de campo de César Luis Menotti en los Mundiales 1978 y 1982. Además, en su rico currículum como DT está el Metropolitano que ganó con Argentinos Juniors en 1984 y la Interamericana de 1986. A los 81 años no perdió la pasión por el fútbol y habló de todo con El Diario de la República.

Se dio el gusto de ser amigos de los dos DT campeones del mundo con Argentina: Menotti y Bilardo. "Con Carlos jugamos en Deportivo Español allá por 1963. Nos hicimos muy amigos. Compinches. Compartimos muchas cosas. Después, las vueltas de la vida quisieron que me tocara ser colaborador del 'Flaco' Menotti en dos Mundiales", contó sobre la relación que tuvo con dos entrenadores que están enfrentados y con los que compartió muchas horas de fútbol.

Se le frunce el ceño cuando escucha que estaba todo arreglado para que Argentina fuera campeón del mundo en 1978. "Es una locura lo que se dijo y lo que se dice. Si nos hubieran querido ayudar no hubiésemos sufrido tanto. En la zona de grupos nos pusieron a tres equipos europeos, entre ellos Italia, que era campeón del mundo, además de Hungría y Francia, dos equipos de mucha jerarquía. En la siguiente fase nos tocó Brasil y Polonia, que habían sido semifinalistas del Mundial anterior. Y en el partido con Perú estando 0-0 nos pegaron un tiro en el palo. La final con Holanda la ganamos en tiempo extra, después de que en la última jugada en los 90’, Rensenbrink estrellara un remate en el poste. Ni un director de cine hubiera armado un guion así. No tienen sentido ni argumentos los que dicen eso", aseguró.

Cuando le consultan si fue mejor jugador o DT, la respuesta del "Sapo" es tajante: "Fui un buen jugador y nada más, pero privilegiado. Tuve la suerte, a los 20 años, de compartir una cancha con Alfredo Di Stéfano: en una gira de Deportivo Español jugamos en Madrid con el Real. Cuando estuve en Portugal me tocó enfrentar a Eusebio, y también estar en una cancha con Pelé; él no se dio cuenta que yo estaba, pero yo lo disfruté".

Fue contemporáneo de enormes figuras. Cuando habla de esos fenómenos lo hace con conocimiento propio, no se lo contaron. "Di Stéfano es un jugador de todos los tiempos. Pelé es de otro planeta. Cruyff inventó el fútbol. Maradona es irrepetible y Messi es un jugador de play. Son jugadores que salen cada tanto. Después puedo nombrar a Eusebio —que en Europa le decían el Pelé negro— y Oreste Corbatta. Eran jugadores que te regalaban cosas maravillosas. Verlos jugar era un mimo al alma".

Un fanático del buen fútbol. A los 81 años no pierde esa pasión por el deporte que abrazó de muy joven.

El fútbol le permitió conocer muchos lugares y pudo ver muchos equipos y selecciones, pero a la hora de elegir se queda con Holanda. "No se necesita ser campeón del mundo para dejar historia. Algunos lo fueron y no dejaron nada. Holanda sí dejó historia. Hoy en día, cuando uno va a ver entrenar a las inferiores del Ajax y se ve que hay una escuela, eso se traslada al primer equipo. Puede salir campeón o no, pero vende jugadores a todas partes del mundo".

Es un agradecido de todo lo que le dio este deporte. Tuvo una larga carrera como jugador, pero después llevó toda su sabiduría del otro lado de la línea de cal. Solo o al lado de Menotti, Saporiti dejó su impronta y su sello. Basta recordar aquel Talleres subcampeón de 1977 o el Argentinos Juniors de 1984, dos equipos que enamoraban, que daba gusto verlos jugar.

Hoy, en la tranquilidad del hogar, sigue mirando fútbol. Hasta hace poco colaboró en la UAI Urquiza. Recuerda cada instante de toda su carrera, tanto de jugador como de DT. Un hombre que fue contemporáneo de enormes figuras, con las cuales tuvo la suerte de compartir cancha. Un elegido. Roberto Saporiti, el amigo de Bilardo que fue ayudante de Menotti.