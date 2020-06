Las bajas temperaturas se mantendrán al menos hasta el fin de semana

El frío llegó para quedarse, al menos hasta el fin de semana. La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) pronosticó para el resto de la semana un marcado descenso de la temperatura y probabilidad de lluvias y heladas.

Para este miércoles la mínima promediará los 3º C y la máxima no sobrepasará los 10º C.

El jueves, el amanecer será aún más frío en todo el territorio provincial, con mínimas cercanas a 1º C, aunque el cielo estará despejado y la máxima alcanzaría los 14º.

El viernes vuelven las nubes y el termómetro se enfriará unos grados, la mínima pronosticada es de 2º C y la máxima de 13º C.