Construcción: notan un leve repunte de ventas en los corralones

Los efectos económicos de la pandemia todavía se sienten. En algunos rubros comerciales se intensifican, mientras que en otros, el camino se despeja de a poco. Uno de los que entra en este segundo grupo es el de la construcción que, en el último mes, un leve incremento en las ventas fue una bocanada de esperanza para dueños y empleados de los corralones. En un sondeo que realizó El Diario de la República, corroboró que el cambio coincide con que hace poco más de un mes, el Comité de Crisis de la Provincia habilitó los permisos para las obras privadas.

"Notamos que hay más movimiento, pero sobre todo en la compra de materiales para hacer reparaciones o para ejecutar obras más chicas. Esto sucede porque al no poder salir a hacer ciertas actividades, la gente se queda en su casa y se pone a reparar cosas e invierte en eso", contó Sergio Pereyra, propietario de un corralón que está sobre calle Las Heras.

El comerciante sostuvo que el aumento es paulatino, pero que aun así deben lidiar con limitaciones, como por ejemplo la imposibilidad que tienen ciertas distribuidoras para ingresar a la ciudad. "Tenemos un problema con eso, porque nos estamos por quedar sin stock. Y las pocas opciones que tenemos nos quieren cobrar el doble. No es redituable", manifestó.

Fabricio Giraudi, dueño de un local sobre calle Montevideo, coincidió en que la demanda es de quienes realizan construcciones pequeñas, pero indicó que en las últimas semanas, se reactivó la venta de materiales para obras medianas. "En mi caso tengo cemento, ripio y arena. Cuando arrancó la cuarentena vendíamos, pero poca cantidad, ahora aumentó y se nota que son para trabajos más grandes y gracias a Dios hay más consultas. No estamos en el mejor momento, pero creo que podría ser peor", opinó. Asimismo, mencionó que espera que el panorama mejore, ya que aseguró que las pérdidas fueron "muy importantes".

Para Nélida, empleada de un corralón situado sobre Presidente Perón, el repunte fue a mediados de marzo, y luego decayó. "Cuando habilitaron la venta en ferreterías vino mucha más gente, pensamos que iba a seguir así, pero de mayo en adelante ha bajado. Se nota la diferencia. Lo que más se vendía eran materiales de construcción, y sobre todo cosas para arreglos hogareños, elementos para hacer trabajos de pintura o refacciones de sanitarios", dijo.

La mujer agregó: "A esta altura del año solemos vender mucho todo lo relacionado a instalaciones de gas natural o calefacción, pero no está siendo así ahora. Un factor es la pandemia y otro es la economía", consideró.

En los locales más chicos, esa leve mejoría casi no se notó e incluso hay propietarios que temen por la continuidad de sus trabajos. Eduardo Togninelli, de un comercio sobre Guido, comentó que al menos en su negocio las ventas están estancadas desde hace semanas. "No podemos comprar nada. Primero porque no hay ingreso de dinero y segundo porque está muy complicado con los camiones que no pueden entrar. Yo vendo cosas de construcción, pero también de ferretería y es igual en ambos rubros. Hoy (por ayer) solo hice una venta de cincuenta pesos. No sé qué irá a pasar", lamentó.