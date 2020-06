Alerta en Córdoba por una manga de langostas, San Luis espera tranquila

Funcionarios y técnicos de organismos nacionales y provinciales de Córdoba activaron la alerta y comenzaron a articular acciones de seguimiento y monitoreo en caso de que necesiten activar el protocolo para combatir una manga de langostas, que ingresó por el norte de Santa Fe y está haciendo estragos.

La plaga, proveniente de Paraguay, ya pasó por Formosa y Chaco. Según confirmó el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), la manga está siendo monitoreada desde el 28 de mayo y el avance se debe a las condiciones climáticas. Sostienen que ingresó al país desde Paraguay y, desde el viernes pasado, se instaló en zonas del departamento General Obligado.

Se trata de la langosta sudamericana, no la tucura quebrachera, posee tal magnitud que en un kilómetro cuadrado cuenta con hasta 40 millones de insectos. Además, los técnicos advierten que comen cultivos y pastizales equivalentes a lo que pueden consumir 2.000 vacas en un día.

De acuerdo con la información suministrada por el gobierno cordobés, el seguimiento está a cargo de distintas áreas de la delegación local del Senasa y del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, que ya había tenido que activar protocolos a principios de año en la zona de Traslasierra.

Los organismos solicitaron a los productores denunciar la presencia de las langostas a través del 0800-999-2386, del correo electrónico acridios@senasa.gob.ar o a través de la aplicación Alertas Senasa, en tanto que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia también cuenta con la línea 0800-8888-AGRO.

Tranquilidad en San Luis

“Generalmente la langosta tiene un promedio de vuelo de entre 30 y 50 kilómetros diarios, el problema en este caso es que debido al viento hicieron 150 kilómetros en un día y llegaron al sur de Santa Fe. Ahora hay que esperar para analizar el comportamiento de esta manga que proviene de Paraguay y que tiene a Córdoba en alerta. No estamos relajados, pero sí tranquilos y atentos”, especificó Facundo Díaz, jefe de Subprograma Producción Agrícola, Cultivos Intensivos y Pasturas, del Ministerio de Producción.

Además, dijo que actualmente en San Luis se realizan los monitoreos rutinarios. “Está todo tranquilo, no hay focos, es decir que no tenemos una manga de langostas propias de la provincia. Esto se debe a la temperatura fría; a que el insecto tiene edad adulta y a que están en estado solitario, ya lo comprobamos”, indicó el funcionario y agregó que en el caso de que la plaga llegara a la provincia trabajarían junto al Senasa para erradicarlas con insecticidas.

“Es muy probable que no pase más que una alerta en Córdoba, ya que cambió el viento y la temperatura es más fría. Entonces no habrá focos y no es probable que ingresen a San Luis”, concluyó.