San Luis tiene presencia en la creación de protocolos de AFA

El médico del Club Sportivo Estudiantes, Fernando Alday, fue convocado para formar parte de la comisión que realizará los protocolos sanitarios de AFA para la vuelta a los entrenamientos en primera medida y a la competición después.

Alday fue uno de los dos especialistas del interior del país en participar de estas reuniones virtuales junto al médico de Rosario Central, Hernán Giuria, y es el único representante del Torneo Federal A, lo cual implica una gran responsabilidad.

"No me esperaba esta convocatoria, quizá sí podía pensar en una participación con el Consejo Federal, pero no como único representante de la categoría. La primera reunión fue positiva, creo que va a ser la primera de muchas hasta pulir bien el protocolo final", aventuró Alday

"Primero AFA presentó una idea original a través de Donato Villani, el responsable médico de la Asociación del Fútbol Argentino, y luego cada uno de los médicos llevaba su problemática o la de la categoría y comenzamos a delinear uno general para la vuelta de todo el fútbol", dijo.

Hubo seis médicos de primera división (Racing, River, Lanús, Huracán, Rosario Central y Vélez Sarsfield), dos de la segunda categoría (Barracas Central y Platense), y uno por cada división del resto del ascenso (Almirante Brown —B Metropolitana—, Sportivo Italiano —Primera C—, Cintia Rosemblit por toda la D y Alday del Federal A).

"Mi postura fue explicar que en las provincias la realidad es totalmente diferente a la de capital y el criterio médico depende de cada lugar. Nosotros estamos en una provincia donde hace más de 80 días no hay un caso positivo, por lo que no se justificaría un test para volver a entrenar, quizá en otros territorios como Chaco la situación es totalmente diferente. Es muy difícil unificar criterios en todo el interior del país", explicó Alday con respecto a un bosquejo que indica que harían un testeo masivo a jugadores unas 72 horas antes de volver a los entrenamientos.

Desde la primera reunión, los médicos intercambiarán información e ideas y volverán a reunirse en 15 días, también de manera virtual, para aunar criterios.

De la reunión también participaron presidentes de distintos clubes junto a Claudio "Chiqui" Tapia y Marcelo Tinelli, que fueron quienes coordinaron el grupo.

La comisión

Dirigentes

Claudio Tapia (Presidente de la AFA)

Marcelo Tinelli (Liga Profesional)

Víctor Blanco (Racing)

Lucía Barbuto (Banfield)

Cristian D’Amico (Newell’s)

José Mansur (Godoy Cruz)

Marcelo Achile (Defensores de Belgrano)

Marcelo Mutt (Gimnasia de Mendoza)

Maximiliano Levy (Almirante Brown)

José Couthino (Deportivo Merlo)

Dante Majori (Yupanqui)

Héctor Gómez (Chaco for Ever)

Médicos

Donato Villani (AFA)

Pedro Di Spagna (Huracán)

Hernán Giuria (Rosario Central)

Daniel Stumbo (Vélez Sarsfield)

Esteban Romano (Lanús)

Gonzalo Gómez (Racing)

Pedro Hansing (River Plate)

Pablo Krenek (Barracas Central)

Martín Ypas (Platense)

Walter Quintero (Almirante Brown)

Guillermo Puebla (Sportivo Italiano)

Cintia Rosemblit (Primera D)

Fernando Alday (Estudiantes)